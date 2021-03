Täter nach Gedenkstein-Schmiererei gestellt - Ersthelfer bergen Fahrerin aus überschlagenem Auto

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Gedenkstein beschmiert: Täter gestellt

Sonntagabend informierte ein Zeuge die Polizei, da der Ernst-Haeckel-Gedenkstein oberhalb der Lützowstraße auf der Ammerbacher Platte mit Farbe besprüht wurde. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte im Umfeld eine Personengruppe festgestellt werden. Bei der Befragung gaben zwei Personen, eine 22-Jährige sowie ein 25-Jähriger, die Tat zu. Zu den gesprühten Farben (neongelb sowie türkis) konnten auch die passenden Sprühdosen sichergestellt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Berauscht und ohne Fleppen

Kurz vor zwei Uhr kontrollierten am Montag Beamte der Jenaer Polizei einen 18-jährigen Fahrer eines VW in der Felix-Auerbach-Straße. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zu allem Überdruss hatte der Heranwachsende auch Alkohol getrunken. Dies machte sich dann auch beim Atemalkoholtest bemerkbar, welcher einen Wert von 1,39 Promille erbrachte. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie die Fertigung einer Strafanzeige waren die Konsequenzen der Spritztour.

Nach Unfall überschlagen: Ersthelfer bergen Fahrerin

Gegen 16 Uhr fuhr am Sonntag eine 32-Jährige mit ihrem VW auf der Landstraße zwischen Tautendorf und Neuensorga. Nach einer Rechtskurve kam die Fahrerin dann nach links von der Straße ab, kollidierte mit einem betonierten Wasserlauf und der Pkw blieb daraufhin auf der Seite liegen. Ersthelfer konnten das Fahrzeug wieder auf die Räder stellen und die Fahrerin bergen. Die Fahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt.

Geld und Tabakdiebe hinterlassen Tausende Euro Schaden

Mit augenscheinlich brachialer Gewalt verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu einem Getränkehandel in der Hermsdorfer Erich-Weinert-Straße. Dabei brachen die Täter die Lagertür auf und begaben sich zum Kassenbereich. Hier entleerte diese sowohl die Kassen als auch die Tabakständer. Auch das Büro verschonten die Unbekannten nicht. Hier nahmen sie ebenso Tabakwaren sowie Bargeld an sich. Nach ihrem Beutezug entleerten dann die Täter noch einen Feuerlöscher. Sowohl der Beute- als auch der Sachschaden werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ladefläche leer geräumt

Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, informierte der Nutzer eines Lkw Daimler Benz die Polizei darüber, dass soeben Unbekannte die Heckklappe des Transporters aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet haben. Nach dem gewaltsamen Öffnen des Fahrzeuges erklang zudem die Alarmanlage. Trotz Fahndung nach dem vom Nutzer beschriebenen Fluchtfahrzeug, fehlt von den vermutlich zwei Männern jede Spur. Diese entfernten sich mitsamt der Beute, Baumaschinen im Wert von ca. 6.000,- Euro, aus Wetzdorf in unbekannte Richtung.

