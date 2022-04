Das Austrian Brass Consort; es wurde 2017 in Wien gegründet, um geistliche und weltliche Vokalliteratur mit Blechblasinstrumenten (neu) zu interpretieren. Die jungen Musikerinnen und Musiker stammen vorwiegend aus Österreich und sind aktuell Studierende an Musikuniversitäten, Orchesterakademisten oder schon in Berufsorchestern engagiert.

„Tag eines Königs“ in Jena

Jena. Benefizkonzert im Volkshaus: 12. Gastspiel der „Internationalen Jungen Orchesterakademie“

Tolle Musik erklingt im Rahmen eines Benefizkonzerts im Volkshaus. Am 2. Mai wird in Kooperation mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena das 12. Gastspiel der „Internationalen Jungen Orchesterakademie“ (IJOA) stattfinden.

„Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wird es jedoch etwas anders sein“, sagt IJOA-Intendant Ulrich S. Schubert von der FSU: Denn dieses Mal wird kein riesiges Klassik-Orchester zu hören sein, sondern zehn Musikerinnen und Musiker des „Austrian Brass Consort“. Das Brass-Ensemble präsentiert „Der Tag eines Königs“, ein musikalisches Märchen, in dem der Alltag eines Königs musikalisch inszeniert wird. Die Leitung des Festival-Brass der IJOA hat Erich Rinner, seit 1997 Dozent der Akademie. Die Konzerteinnahmen und Spenden kommen dank zahlreicher Förderer der Elterninitiative für krebskranke Kinder und der Kinderhilfestiftung Jena zugute.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Programm dreht sich alles um Verpflichtungen und Vergnügungen eines Monarchen. Vom Sonnenaufgang bis zum abendlichen Besuch in der Oper erlebt das Publikum in acht Abschnitten den Tag eines Königs. Um die Szenen authentisch zu präsentieren, greift das Ensemble zu vielfältigen Mitteln: So wird beispielsweise ein gregorianischer Choral aus der Ostersequenz zum Besten gegeben, während der Tafel klappert das Geschirr und passend zur Jagd greift man zum Jagdhorn und es erklingt ein Signal aus der Ferne. Dieses Gesamtkonzept wurde von Maximilian Petz und Lorenz Jansky konzipiert und für vier Trompeten, vier Posaunen, eine Tuba und Schlagwerk arrangiert.

Das Austrian Brass Consort wurde 2017 in Wien gegründet, um geistliche und weltliche Vokalliteratur mit Blechblasinstrumenten zu interpretieren. Die jungen Musikerinnen und Musiker sind Studierende an österreichischen Musikuniversitäten, Orchesterakademien oder schon in Berufsorchestern engagiert.

Montag, 2. Mai, 20 Uhr, Volkshaus; Tickets im Ticket-Shop Thüringen (www.ticketshop-thueringen.de); Restkarten ab 19 Uhr an der Abendkasse