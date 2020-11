Tage der alten Saalebrücke bei Stöben sind gezählt

Zu übersehen ist sie wahrlich nicht: mit ihren zwei hohen, knallroten Stahlbögen ist die neue Saalebrücke bei Stöben ein echter Blickfang. Spaziergänger, Radfahrer oder Kanuten, die im Saaletal zwischen Camburg und den Weinbergen an der Thüringisch-sachsen-anhaltinischen Grenze unterwegs sind, werfen anerkennende Blicke zur neuen Brücke oder von ihr herunter auf den Fluss, der sich zwischen bunt gefärbten Uferbäumen durchs Tal schlängelt.

Nico Hannemann und seine Kollegen von der Firma ATB Bau GmbH aus Torgau sind die letzten Fachleute, die Hand an die Brücke legen. Die Männer sind mit dem Vergießen der Fugen auf der Fahrbahn der stählernen Bogenbrücke beschäftigt. Foto: Angelika Schimmel

Zwar ist die Brücke noch nicht offiziell für den Verkehr freigegeben, doch viel fehlt dafür nicht mehr. Am Freitagvormittag waren Nico Hannemann, Mick Schulze und Alexander Bog von der ABT Bau GmbH aus Torgau hier zugange. Mit einer langen Lanze, die per Rohrleitung von einem fahrbaren Bitumenkocher gespeist wurde, haben die Männer die Fugen der Fahrbahn auf der Brücke vergossen. „Das sind praktisch die letzten Feinarbeiten, die noch nötig sind“, sagte Hannemann. „Gestern waren wir noch auf einer Baustelle in Ulm, der Einsatz hier ist für uns schon fast ein Heimspiel. Aber wir werden wohl am Sonnabend noch einmal herkommen müssen“, ergänzte er. Das Torgauer Unternehmen ist ein echter Spezialist, wenn es um die Abdichtung von Bauwerken geht. „Tiefgaragen, letztens eine Polizeihalle, und immer wieder Brücken sind unsere Einsatzgebiete“, erklärte Hannemann. „Wir haben auch an der baugleichen Brücke in Golmsdorf schon gearbeitet und haben hier in Stöben die Brücke mit Epoxidharz, Schweißbahnen und Gussasphalt fachgerecht abgedichtet.“

Die neue Saalebrücke bei Stöben, dem letzten Thüringer Dorf vor der Grenze zu Sachsen-Anhalt, ist nach einem Jahr Bauzeit fast fertig. Sie wurde als Ersatzneubau für die beim Hochwasser 2013 arg lädierten Brücke errichtet. Foto: Angelika Schimmel

Brücke wölbt sich stützenlos über den Fluss

Nachdem die Stahlbauer der Firma Hartleb in Leinefelde die Brücke montiert hatten, die sich stützenlos über den Fluss wölbt, haben in den letzten Wochen die Männer von Streicher die Anschlüsse zur Straße an beiden Ufern gebaut. Nicht nur, dass die Anwohner den Fortgang der Bauarbeiten über die gesamte Zeit interessiert verfolgt haben, mancher hat auch schon mal den neuen Überweg ausprobiert. Fußgänger müssen seit kurzem diesen Weg nehmen, denn die alte, sichtbar marode Brücke, die beim Hochwasser 2013 „Totalschaden“ erlitten hatte, ist bereits gesperrt. Ihre Tage sind gezählt.

„Die Bauleute von Streicher wollen in der nächsten Woche mit dem Abriss der alten Brücke beginnen. Dann kommt auch wieder schwere Technik zum Einsatz“, erzählte Hartmut Sander, der für das Ingenieurbüro Kleb die Bauleitung in Stöben inne hat. Auch die Behelfsplattformen, die die Brückenbauer für die Montage der neuen Brücke errichtet hatten, kommen dann weg.

Bis dahin jedoch kann man sich noch anschauen, warum die alte Brücke eine echte Gefahr für das Dorf Stöben und seine Bewohner war. An den stählernen Pfeilern mitten im Flussbett haben sich Baumstämme verfangen und jede Menge Treibholz angesammelt. Bei Hochwasser staute sich deshalb der Fluss im Gemeindegebiet noch mehr auf. Der Neubau kommt ohne Stützen im Wasser aus, diese Gefahrenquelle ist also beseitigt. Die offizielle Verkehrsfreigabe für die neue Brücke ist laut Sander für den 17. Dezember geplant.