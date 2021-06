Tanzen unter den Augen anderer Jenaer Paare

Jena. Kurse werden jetzt wieder im Tanzhaus Jena angeboten. Auch in den Sommerferien gibt es einige Angebote.

Tanzen kann man zwar auch allein. In der Begegnung macht es aber mehr Spaß. Darum freut sich das Jenaer Tanzhaus auf einen Neustart , u.a. mit Grundkursen für Anfänger und mit der Verwandlung von Onlinekursen in Kurse im Tanzhaus am Camsdorfer Ufer 17 . Kinder und Erwachsene können noch an siebenstündigen Wochenkursen bis zu den Sommerferien teilnehmen in: Kindertanz, Popstars, Breakdance, Ballett, Salsa, Tango argentino, Standard/Latein, Kizomba, Bachata, Flamenco, Pilates und Zumba. Es gibt auch Kurs-, Workshop- und Veranstaltungsangebote in den Sommerferien. Teilnehmer werden noch gesucht für die Ballettwoche in der 1. und für die 5. Ferienwoche zum Musical „Pocahonta“ mit Ganztagsbetreuung. Am Freitag, 11. Juni, 20 Uhr, wird es die 1. Tangomilonga (mit Negativtest) im Bauersfeld geben und Open Air am frühen Samstagabend im Paradies Salsa, Bachata und Kizomba.

Informationen/Anmeldung: www.tanzhaus-jena.de