Tanztheater Jena“ zeigt Leistungsstand: Ella (10) wechselt an die Palucca-Schule Dresden

Jena. Der Verein „Tanztheater Jena“ zeigt auf seinem Jahresprogramm auch das choreographische Talent des Nachwuchses

Ganze eineinhalb Stunden sitzen für 21 Tänze – die meisten der rund 400 Besucher des Jenaer Tanztheater wissen in der Regel, auf was sie sich einlassen, wenn sie ihre Tickets für das Jahresprogramms des Vereins kaufen.

Der Verein ist groß, sechs Kinder- und Jugendgruppen und das Ensemble trafen sich hier, um sich und den anderen zu zeigen, was sie in diesem Jahr geleistet haben. Und das war eine ganze Menge, denn neben den Stücken, welche im normalen Unterricht entstanden, probierten sich in diesem Jahr einige Tänzer und Tänzerinnen selbst als junge Choreographinnen und Choreographen.

Das Tanztheater Jena beendet das diesjährige Schuljahr mit seinem Jahresprogramm. Foto: Juergen Scheere

Unter dem Motto „Tanzlabor“ stellten sie ihre eigenen tänzerischen Ideen und Erfahrungen auf der Bühne des Volkshauses vor. Darunter auch Hannah Wagner und Luciana Graf – zwei junge Tänzerinnen, welche bereits mehr ihr sprichwörtliches halbes Leben in dem Verein verbrachten. Sonia Castellanos, die künstlerische Leiterin und eine der Trainerinnen des Vereins, zeigte sich beeindruckt: „Es ist wirklich toll, was diese jungen Frauen da auf die Beine gestellt haben. Wie sie in den letzten Jahren gewachsen sind – tänzerisch aber auch im Ausdruck und der Fähigkeit, beides auch choreographisch umzusetzen.“ Ihr selbst ist es ein großes Anliegen, die Kinder des Vereins auch in ihrer individuellen Persönlichkeit zu stärken. Von der Auswahl des Liedes, der Kostüme bis hin zur Mitgestaltung der künstlerischen Umsetzung sahen die Zuschauer ein Programm, welches auch von den kleinen und großen Tänzern und Tänzerinnen selbst gestaltet worden war. Dass dies auch zusammenschweißt, zeigte sich auch, als die jungen Moderatoren Johanna und Tjark die zehnjährige Ella verabschiedeten, welche in diesem Jahr den Verein nach sieben Jahren in Richtung der Dresdner Tanzschule Palucca verlässt.