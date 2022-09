Taxi verunglückt auf Stadtrodaer Straße in Jena

Jena. Am Mittwoch kam es zu einem Unfall auf der einstigen Schnellstraße in Jena. Das ist passiert.

Am Mittwochmittag war die Stadtrodaer Straße in Jena wegen eines Unfalls voll gesperrt. Auf der zweispurigen Straße zwischen Stadtzentrum und Lobeda war nach Angaben der Polizei ein Taxi auf ein Grasmahd-Gespann aufgefahren.

Der Notruf ging gegen 12.20 Uhr bei der Polizei ein: Der Fahrer des Mähfahrzeuges, das gerade auf der Schnellstraße im Einsatz war, informierte über den Auffahrunfall. Der Taxifahrer, der mit seinem Volkswagen stadtauswärts unterwegs war, hatte das Fahrzeug des Kommunalservice Jena den Angaben zufolge zu spät gesehen, so dass er in Höhe der Brücke nach Burgau in den Hänger des Wagens gekracht war.

Fahrer vorsorglich ins Klinikum gebracht

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieb der Unfallfahrer zum Glück unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Universitätsklinikum Jena eingeliefert. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste an Bord des Taxis.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Für etwa 45 Minuten blieb die Straße vollgesperrt, was zu Stau führte. Betroffen waren auch die Busse des Schienenersatzverkehrs für die Straßenbahnlinien nach Lobeda-Ost. Während der Wartezeit auf den Abschleppdienst gab die Polizei einen Fahrstreifen wieder frei. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.

