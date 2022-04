Technische Probleme bei Jenaer Corona-Meldung

Jena. Inzidenz liegt in Jena höher als gemeldet werden konnte

Das Jenaer Gesundheitsamt hat am vergangenen Donnerstag 213 neue Infektionen mit dem Corona-Virus an das Robert-Koch-Institut übermittelt. „Leider gab es bei der Übertragung technische Probleme, so dass eine Nullmeldung gab. Die heutige Inzidenz von 460,6 liegt demnach eigentlich höher“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 614,1. Aktuell gibt es in der Stadt 2899 aktive Coronafälle.