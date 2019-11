Jena. Jenas Bündnisgrüne begrüßen das Tempolimit in der Karl-Liebknechtstraße. Die Testphase beginnt am 1. Januar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tempo 30: Ein gutes Beispiel auch für andere Stadtteile

Jenas Bündnisgrüne begrüßen, dass in der Karl-Liebknecht-Straße vom 1. Januar an Tempo 30 gelten soll. Die Stadträtin und Ortsteilbürgermeisterin Jena-Zentrum, Kathleen Lützkendorf, lobt das Stadtentwicklungsdezernat und meint, dies sei ein gutes Beispiel auch für andere Stadtteile. Warum nicht auch woanders zeitweise andere Formen der Mobilität ausprobieren, sagt die grüne Fraktionschefin Margret Franz. So könne man sich gut vorstellen, auch testweise an geeigneter Stelle Fahrradstraßen einzurichten oder die Schaltung von Lichtsignalanlagen freundlicher für Fahrradfahrer und Fußgänger zu gestalten.

Für zwei Jahre soll in der Karl-Liebknecht-Straße Tempo 30 gelten. Die Stadtverwaltung startet am 1. Januar 2020 eine Testphase. Mit insgesamt 124 Unfällen in den Jahren 2016 bis 2018 zähle die Karl-Liebknecht-Straße zu den Hauptstraßen mit den meisten Unfällen: Mit 160 beziehungsweise 132 Unfällen in den drei Jahren habe es lediglich in der Erlanger Allee und der Rudolstädter Straße häufiger gekracht. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sprach gegenüber unserer Zeitung am Montag von einer Versuchsanordnung: In zwei Jahren soll das Verkehrsverhalten beobachtet und die Verkehrsunfallentwicklung eingeschätzt werden. Danach werde man die Testphase auswerten.