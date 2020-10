Tentakel breiteten sich im Hummelshainer Schlosspark aus

Wenn ungeübte Pilzsammler durch die Wälder streifen, endet der Tag meist mit drei kleinen Steinpilzen im Korb und dem Frust der missglückten Suche. Kenner aber wissen genau, welche Stellen sich in der Region lohnen. Und geben diese ungern preis. Die leidenschaftlichen Pilzsammler Rainer Berthelmann und seine Frau Gundela stießen dieser Tage auf interessante Exemplare.

Im Hummelshainer Forst entdeckten sie einen Pilz, der zuerst wie ein Steinpilz aussah. „Beim näheren Hinsehen und Anfassen verfärbte er sich jedoch kräftig blau und entpuppte sich bei der Bestimmung mit dem Pilzbuch als der sehr seltene Kornblumen-Röhrling. Da schlägt das Herz von Pilzfreunden und Mykologen höher, zumal nicht einmal jeder Pilzsachverständige ihn schon gefunden hat!“, berichtet Berthelmann. Geschmacklich wird die Art mit dem Steinpilz verglichen.

Normalerweise Pilzschau beim Waldfest

Ein anderes Exemplar kommt eigentlich in luftigeren Höhen vor. Der Beringte Zirben-Röhrling, auch Helvetischer Körnchen-Röhrling genannt, ist im Alpenraum ab 1700 Metern Höhe verbreitet. Die Berthelmanns fanden den Pilz hier in einem trockenen, heideähnlichen Fichten- und Kiefernwald. Der blassgelbe, mehrfach eingerissene Hut ähnle dem des Pfifferlings, allerdings besitzt der Zirben-Röhrling ein großporiges Röhrenfutter und safrangelbes Fleisch.

Normalerweise hätten Rainer Berthelmann und seine Frau die Funde zum Fest des Waldes und der Jagd ausgestellt, wo auch Pilzberater Holger Kössel an der Pilzschau beteiligt ist. Das Fest fiel corona-bedingt allerdings aus.

Feiner Aasgeruch schreckt ab

Die Jahre zuvor konnte man auf dem Festgelände am Schloss übrigens ein seltenes und kurios anmutendes Pilzexemplar direkt beim Wachsen beobachten. Einen Tintenfischpilz, dessen verschlungene, rosa Arme (Rhizomorphe) jenen der wirbellosen Meeresbewohner ähneln, habe Gemeindearbeiter Frank-Rainer Pasternak gefunden. „Obwohl er inzwischen in Deutschland verschiedentlich wächst, ist er immer noch selten anzutreffen, und kaum außerhalb des Waldes. Umso erfreulicher, dass er einige Jahre auf einem frischen Substrat von Holzschnitzeln im Park des Neuen Schlosses fruchten konnte“, berichtet Berthelmann. In diesem Jahr seien die Tintenfischpilze nicht mehr auffindbar.

Als giftig werden Tentakelpilze nicht beschrieben, allerdings dürfte schon der feine Aasgeruch Sammler abschrecken. Der Gestank soll Insekten anlocken, um die Sporen weiterzuverbreiten.