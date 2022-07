Die Feuerwehr Jena war am Dienstag im Einsatz.

Test für Ernstfall: Feuerwehr eilt mit Blaulicht zu Brand in Sparkassen-Filiale in Jena

Jena. Bürger wundern sich übers Blaulicht-Aufgebot vor einer Sparkassen-Filiale im Jenaer Stadtzentrum. Das war der Grund.

Am Dienstagnachmittag waren die Passanten im Jenaer Stadtzentrum überrascht, als plötzlich ein großes Feuerwehraufgebot mit Blaulicht vor der Sparkassen-Filiale in der Schillerstraße aufgefahren ist. Was war passiert? Wir haben nachgehakt.

„Es handelte sich um eine Übung“, sagt Kristian Philler, Sprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage unserer Zeitung. Diese Übung war im Vorfeld zwischen der Jenaer Feuerwehr und den Sicherheitsverantwortlichen der Sparkasse Jena-Saale-Holzland vereinbart worden. Simuliert wurde ein Kellerbrand mit einer vermissten Person. Mittels einer Nebelmaschine wurde vor Ort die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Nach dem Alarm rückt der Löschzug mit vier Fahrzeugen aus

Der Alarm lief um 14.21 Uhr in der Leitstelle ein. Der komplette Löschzug der Berufsfeuerwehr Jena rückte mit vier Fahrzeugen zu der Bankfiliale aus. Erste Aufgabe war es, die Personen aus dem Gebäude zu evakuieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse waren nach Angaben des Stadtsprechers zuvor nicht in die Übungspläne eingeweiht. Dennoch habe die Rettung gut funktioniert.

Die Einsatzkräfte hatten auch die vermisste Person im Keller des Gebäudes schnell gefunden – für diesen Zweck hatten die Übungsleiter eine Puppe versteckt. Der fiktive Brand war rasch gelöscht. So habe ein positives Fazit gezogen werden können, sagt Philler. „Die Übungen sind zum einen wichtig, um die Feuerwehrleute zu schulen, und zum anderen, um verschiedene Gebäude kennenzulernen und sich im Notfall noch schneller zu orientieren.“

