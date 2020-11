Mit dem Kracher „Zur Wartburg“ war das Theaterhaus Jena in die neue Spielzeit gestartet und das wie zu erwarten gleich mit ausverkauften Vorstellungen. Denn das erste Stück des Spielplans, für das die traditionsreiche Gaststätte aus dem Damenviertel Pate gestanden hatte, ist ein Magnet.

Und auch „Stadt der Engel“ hatte im Kassablanca eine erfolgreiche Premiere erlebt. Doch dann fiel der Vorhang. Corona hat das Theaterhaus nach dem Frühjahr nun erneut ausgebremst.

Aber das Team im Schillergässchen hofft wie die gesamte Kulturbranche auf ein Weitermachen im Dezember. Alles, was im November angedacht war, muss nun also umgeplant werden.

So war auch eine Premiere im November vorgesehen: „Der Mann, der alles weiß“. Diese sollte am 27. November steigen. Nun wird sie auf den 5. Dezember verlegt, weitere Vorstellungen sollen folgen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Vorausgesetzt, der Teil-Lockdown hält nicht länger an.

„Absurde Komik, starke Bildsprache“

Diese Premiere bringt dann ein Wiedersehen mit dem Schöpfer der am Theaterhaus schon in der vorigen Saison mit viel Beifall und Gelächter honorierten philosophischen Clownerie „Vorstellung, in der hoffentlich nichts passiert“, nämlich mit Jetse Batelaan. Der in den Niederlanden gefeierte Autor, der auch schon mit dem Silbernen Löwen der Theater-Biennale geehrt wurde, gilt als unkonventioneller Theatermacher, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene schreibt.

„Absurde Komik, starke Bildsprache und viel Fantasie sind typisch für seine Stücke. Er sucht und findet rasch den Zugang zum Publikum, indem er viel mit Emotionen arbeitet, sie gewissermaßen heraushaut und damit das Publikum mitnehmen kann“, sagt auch Walter Bart, Schauspieler und künstlerischer Leiter am Theaterhaus Jena. Dafür wurde Bartelaan im Vorjahr auch mit dem Silbernen Löwen bei der Biennale in Venedig gewürdigt. Bart selbst hatte in jenem Stück mitgespielt.

Nun steht Bart wieder auf der Bühne in dem neuen Bartelaan-Stück, gemeinsam mit Pina Bergemann. Und der Meister führt auch Regie für sein Stück. Allerdings nicht leibhaftig vor Ort, sondern per Videoschalte übers Internet.

Das hat es am Theaterhaus noch nicht gegeben: Ein Regisseur leitet das Einstudieren eines Stücks über den Bildschirm. Das klappe ganz gut, war im Theaterhaus zu hören. Die Darsteller haben sich das in den Niederlanden bereits aufgeführte Stück ja auch schon angesehen und wissen, was dem Regisseur besonders wichtig ist.

Zwischen Wissen und Unwissen

Bleiben wir beim Titel. Ist es möglich, alles zu wissen? Der Mann, der alles weiß, glaubt das jedenfalls. Zwei Schauspieler und ein Musiker begeben sich auf die Suche nach allem Wissen, das es überhaupt nur gibt. Doch dabei wird ihnen bewusst, dass es unendlich viele Antworten auf unendlich viele Fragen gibt, insbesondere, wenn das Publikum sich auch noch einmischt.

Alles zu wissen, ist schwieriger als man sich vorstellen kann. Und daran, so ist man am Theaterhaus überzeugt, haben kleine wie auch große Besucher ihren Spaß. Das Stück soll auf unterhaltsame Weise klarmachen, dass wir eigentlich nur wenig wissen können. Wohl deshalb hat das Theaterhaus dieses Stück schon für Kinder ab vier Jahre empfohlen.