Theaterhaus Jena wird ausgezeichnet mit dem Theaterpreis des Bundes

Jena. Das Theaterhaus punktet in der Kategorie „Stadttheater und Landesbühnen“.

Dass das Theaterhaus Jena am heutigen Mittwoch mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet wird, sorgt für einen Ausflug: Die Theaterhäusler reisen in großer Zahl nach Berlin, wo sie am Abend im Haus der Berliner Festspiele die Auszeichnung entgegennehmen. Eine Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern sowie weitere Mitarbeiter würden das Theaterhaus vertreten, teilt die Kultureinrichtung am Dienstag mit.

„Das Theaterhaus Jena überzeugt strukturell ebenso wie künstlerisch-ästhetisch. Die Produktionen der vergangenen Spielzeiten suchen die unmittelbare Nähe zur Stadtgesellschaft, zur Geschichte der Stadt und der Region und sind im besten Sinn nah am Zeitgeist“, heißt es in der Begründung der Jury. Das Theater öffne sich regelmäßig anderen Orten und gesellschaftlichen Gruppen. Es könne sich zum Beispiel um klassische Kooperationen mit der Philharmonie handeln oder um partizipative Produktionen wie bei einem Laiensprecher-Chorprojekt von Jenaer Müttern zum Thema Mutterschaft.

Bundesweit einmaliges Modell

Während andere noch über die Möglichkeiten transparenter Trägerschaft, kollektiver Leitung und basisdemokratischer Steuerung diskutierten, praktiziere das Theaterhaus Jena dabei seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit einmaliges Modell, findet die Jury.

Das Theaterhaus Jena sei eine gGmbH, die nicht nur ausschließlich aktuellen und früheren Mitarbeitern des Hauses gehöre, sondern auch unter der Leitung des internationalen Kollektivs „Wunderbaum“ ihrem satzungsgemäßen Auftrag konsequenter künstlerischer und strukturbetrieblicher Forschung gerecht werde.

Drei mit jeweils 100.000 Euro dotierte Auszeichnungen erhalten das Theaterhaus Jena, das Chamäleon Theater Berlin und das Leipziger Theater Lofft. Der mit 200.000 Euro dotierte Hauptpreis gehe an das Ballhaus Naunynstraße in Berlin-Kreuzberg, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in einer Mitteilung bekanntgab.

81 Bewerber in diesem Jahr

Die Bundesregierung möchte mit dem Preis kleine und mittelgroße Theater in Deutschland etwa für eine herausragende künstlerische Vielfalt würdigen. Insgesamt 81 Theater hatten sich den Angaben zufolge für den diesjährigen Theaterpreis des Bundes beworben.

Wer die Festveranstaltung mitverfolgen möchte, kann sie live im Internet anschauen unter www.fonds-daku.de/events-und-diskurs/theaterpreis-des-bundes