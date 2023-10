Theaterhaus-Koproduktion „Im Tod – in my time of dying“ letztmalig in Jena zu erleben

Jena. Die deutsch-indische Inszenierung über die Themen Sterben und Abschiednehmen verlässt Jena.

Im Theaterhaus ist am Donnerstag, Freitag und Samstag, 12., 13. und 14. Oktober, jeweils ab 20 Uhr zum letzten Mal in Jena die dreisprachige deutsch-indische Koproduktion „Im Tod – in my time of dying“ zu sehen. Darin treffen sich zwei Theatermacher nach ihrem Tod auf einer Bühne wieder. Sie kommen ins Plaudern, erinnern sich an eigene Erfahrungen mit dem Sterben.

Sankar Venkateswaran und Leon Pfannenmüller haben autobiografische Ereignisse zum Anlass genommen, sowohl den persönlichen als auch den gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod, Sterben, dessen Begleitung und Verarbeitung zu untersuchen. Beide haben den Verlust eines nahen Menschen erlebt und sahen sich mit Fragen konfrontiert: Wie sterben wir? Wie trauern wir? Wie bereiten wir uns darauf vor? Wie gehen wir mit sterbenden Körpern um?

Entstanden ist ein intimer Dialog zwischen zwei Freunden, der verschiedene Assoziationen und Erfahrungen mit dem Tod behandelt und dabei auch Fragen über die letzte große Reise, die Bedürfnisse Sterbender sowie Rituale des Abschiednehmens nachgeht. Im Januar 2024 reist die Produktion nach Indien.

Karten in der Tourist-Info Jena (auch digital) sowie an der Abendkasse.