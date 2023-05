Theaterstück über multikulturelle Gesellschaft in Jena

Jena. „Parliament of Survivors“ ist am Samstag, 13. Mai, zu Gast im Theaterhaus.

Das Theaterhaus Jena ist am Samstag, dem 13. Mai, ab 20 Uhr Gastgeber für ein Theaterhappening des „Parliament of Survivors“, die auf der großen Bühne mit „Crossing Lines“ eine schwarze Komödie mit Musik und Tanz in mehreren Sprachen mit deutscher Übertitelung präsentieren.

Dabei geht es um die Frage: Wie würde eine Familie aussehen, deren Mitglieder unterschiedliche Sprachen sprechen? Und jeder von ihnen zu einer anderen Kultur gehört?

Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Familie afrikanischer und arabischer Herkunft, von denen jeder eine andere Sprache spricht. Sie stellen sich den alltäglichen Problemen und Herausforderungen des Zusammenlebens in einer multikulturellen Gesellschaft wie Deutschland und versuchen dabei, die Sensibilität der komplexen Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen und Identitäten zu erforschen.

Das „Parliament of Survivors“ ist eine Gruppe von überwiegend migrantischen Künstlern und Künstlerinnen aller Disziplinen. Sie und ihre Freunde der Jenaer Stadtgesellschaft laden im Anschluss an die Vorstellung zu einem Gespräch und einem großen gemeinsamen Essen ein.

Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.