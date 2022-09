Thierschneck sucht Namen für ehemaligen „Schandfleck“

Thierschneck. Der ehemalige „Schandfleck“ in Thierschneck ist seit dem vergangenen Jahr umgestaltet worden. Jetzt wird er offiziell eingeweiht.

Der ehemalige „Schandfleck“ in Thierschneck, der seit September des vergangenen Jahres umgestaltet wurde, wird an diesem Samstag, 10. September, ab 17 Uhr offiziell als neuer Treffpunkt der Gemeinde eingeweiht.

„Der Platz ist optimal gelegen und soll unser zentraler Treffpunkt werden“, sagt Bürgermeisterin Carla Meierl. Neben drei Waldschenken befinden sich auf dem Platz auch zwei „Rentnerbänke“ samt Tisch, eine Tischtennisplatte, ein Insektenhotel sowie zwei Schautafeln mit Informationen zu heimischen Vogel- und Insektenarten. Eine Feuerstelle soll noch geschaffen und ein alter, vier Meter tiefer Brunnen wieder hergerichtet werden.

Auf dem Platz stand einst ein marodes Wohnhaus, das die Gemeinde im Jahr 2015 schließlich von einer Erbengemeinschaft samt Grundstück geschenkt bekam und abreißen ließ. Weil in Thierschneck das Geld knapp ist, kehrte auf der Brachfläche dann lange Stillstand ein. Einwohnerin Sylke Taubold meldete Thierschneck schließlich bei der MDR-Sendung „Mach dich ran“ an, durch die der Grundstein für das heutige Aussehen des Platzes gelegt wurde. Bürgermeisterin Carla Meierl initiierte anschließend einen Spendenaufruf, um den Platz zu einem Treffpunkt entwickeln zu können. Den Unterstützerinnen und Unterstützern, die mit insgesamt 5000 Euro zur Umgestaltung des ehemaligen „Schandflecks“ beigetragen haben, wird an einer großen Tafel am Platz sowie an den Waldschenken namentlich gedankt.

An einer Tafel wird für Spenden gedankt. Foto: Marcus Voigt

Ideen werden gesammelt

Was nun noch fehlt, ist ein neuer Name für den „Schandfleck“. „Wir werden zur Einweihung Zettel mit Ideen einsammeln und dann in Ruhe eine Entscheidung treffen“, sagt Carla Meierl. Im Anschluss soll ein entsprechendes Schild gebaut werden. Auch für die künftige Nutzung des neuen Treffpunktes gebe es schon Ideen. „Da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten“, so Meierl.