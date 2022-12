Thüringer Tourismusverband legt Grundstein für neue Tourismusgesellschaft

Eisenberg/Kahla/Jena. Kernaufgabe werden das Tourismusmanagement und das Tourismusmarketing für die gemeinsame touristische Region Saale-Unstrut sein.

Es waren große Entscheidungen, die gerade im Rathaussaal in Kahla auf der Tagesordnung der Versammlungen des Thüringer Tourismusverbandes Jena-Saale-Holzland (TTV) standen.

So wurde der Grundstein für die im neuen Jahr geplante Gründung der Saale-Unstrut Tourismus GmbH (SUT GmbH) gelegt. Die Mitgliederversammlung des TTV bestätigte einen entsprechenden Gründungsbeschluss einstimmig. Damit wird der TTV neben dem Saale-Unstrut Tourismus e.V. und der Stadt Jena Gesellschafter der SUT GmbH. „Kernaufgabe der Gesellschaft werden das Tourismusmanagement und das Tourismusmarketing für die gemeinsame touristische Region Saale-Unstrut sein“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt in Eisenberg.

Eine notwendige Satzungsänderung des TTV konnte erst in der zweiten Mitgliederversammlung am 13. Dezember erfolgen. Hintergrund der Änderung sind beihilfe- und vergaberechtliche Vorgaben, wonach lediglich Kommunen und Landkreise als Gesellschafter der SUT GmbH in Frage kommen. Gleichzeitig wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. So ändert sich die Bezeichnung des Verbandes: Da die Stadt Jena eigener Gesellschafter der SUT GmbH wird, wird sie den Verband verlassen. Daher lautet der Name künftig Thüringer Tourismusverband Saale-Holzland e.V. Über den TTV werden in Zukunft der Saale-Holzland-Kreis, einige kreisangehörige Kommunen sowie die angrenzende Stadt Bad Köstritz und die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel in der Tourismus-Gesellschaft vertreten sein.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit dem Gründungsbeschluss und der Satzungsänderung unsere Hausaufgaben zu erledigen und damit von unserer Seite der neuen Tourismus-Gesellschaft nichts mehr im Wege steht“, erklärt Landrat Andreas Heller (CDU), der im Zuge der Satzungsänderung automatisch zum Vorsitzenden des TTV e.V. wurde. Er löst damit den langjährigen Verbandsvorsitzenden Harald Kramer ab, der 18 Jahre lang die Entwicklung des Verbandes vorangetrieben hat. „Ich möchte an dieser Stelle Harald Kramer meinen Dank aussprechen für sein Engagement für den TTV und für den Tourismus im Saale-Holzland-Kreis“, so Heller.