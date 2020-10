Ein wenig Pate stand die Corona-Krise schon bei Tina Schmied und ihrem Projekt. Zumindest kam es dadurch schneller ins Laufen, erzählt die junge Frau, die viele Kunden noch aus der Rewe-Kaufhalle an den Fuchslöchern kennen.

Sie leitete dort den Fleischereistand. „Als es hieß, dass sich Rewe trennen will von der Filiale der Mörsdorfer Landfleischerei, wurde mir schnell klar: Jetzt müsste ich mich selbstständig machen.“ Und so setzte sie ihre Idee um und wurde Start-up-Unternehmerin. Dazu eröffnete sie in Gera, Hermsdorf und Bad Köstritz Filialen, die sie in Franchise für die Landfleischerei Mörsdorf betreibt.

Doch Jena blieb ihr Ziel. Da sie hier keine Filiale hat, aber sie die Beliebtheit Thüringer Wurst- und Fleischwaren von ihrer einstigen Arbeit an den Fuchslöchern kennt, startete sie im Frühjahr einen mobilen Fleischerei-Dienst mit dem Namen „Wurst-Taxi". Das heißt, per Fahrzeug liefern sie und ihre Kollegin Christina Schröter auf Wunsch bestellte Würste und Fleischerei-Erzeugnisse aus Mörsdorf, einschließlich des klassischen Grillguts wie Bratwurst und Brätchen und heißen Fertiggerichten.

30 Mitarbeiter in der jungen Firma

Voraussetzung ist, dass man unter www.dein-wursttaxi.de etwas aussucht und bestellt. Der Mindestwert beträgt 25 Euro pro Lieferung. Die beiden Frauen konnten schon die Erfahrung machen, dass sich auch Familien zusammentun, um zu bestellen. In den ersten Wochen sei das ganz gut angelaufen, berichten beide. Oft hören sie von Kunden, dass die sich eben nicht mit der üblichen Supermarktkost zufrieden geben wollen, sondern frische Produkte aus der Thüringer Heimat möchten.

Bis jetzt hat die gelernte Fleischfachverkäuferin Tina Schmied einschließlich ihrer Filialen schon 30 Mitarbeiter in der jungen Firma anstellen können. Wenn nun vielleicht auch das Wurst-Taxi gut nachgefragt werde, könnten noch weitere Jobs entstehen.

Und natürlich sei man auch für die nicht so internet-erfahrenen Kunden da. Die können ganz einfach anrufen unter der Telefonnummer 036605/24 22.