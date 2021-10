Tickets für Buchlesung in Jena zu gewinnen

Jena. Erlös des Abends im Jenaer Autohaus Reichstein & Opitz geht an Verein Expika

Bei einer Benefizveranstaltung am Dienstag, 12. Oktober, 18 Uhr, lesen der ehemalige CDU-Spitzenpolitiker Wolfgang Bosbach und der Sportreporter Ulli Potofski aus ihrem gemeinsam verfassten Buch „52 – ein Jahrgang, zwei Leben“. Die Autoren erzählen im Autohaus Reichstein und Opitz Geschichten und Anekdoten aus sieben Jahrzehnten. Der Erlös des Abends kommt dem Verein Expika zugute, der sich ein gesundes Aufwachsen von Kindern zum Ziel gesetzt hat. Bei uns gibt es fünfmal zwei Tickts zu gewinnen, inklusive Versorgung unter www.otz.de/gewinnspiele. Die Teilnahme ist bis Sonntag möglich; Gewinner werden am Montag benachrichtigt. Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinformation Jena.