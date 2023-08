Tiefbauarbeiten in der Löbichauer Straße in Jena

Jena. Leitungen für Trink-, Abwasser und Gas werden erneuert. Kommunalservice Jena saniert danach auch Straßen und Gehwege

Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der bestehenden Abwasserkanäle und Trinkwasserleitungen kündigt der Zweckverband Jenawasser in der Löbichauer Straße an. Gleichzeitig erneuern die Stadtwerke Jena-Netze die vorhandenen Gasleitungen.

Gebaut wird in zwei Abschnitten bis Ende des kommenden Jahres. Das Vorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Kommunalservice Jena (KSJ). Los geht es mit dem ersten Bauabschnitt am Montag, 21. August. Gearbeitet wird dann in der Löbichauer Straße von der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße bis zum Abzweig Adlerstieg. Der erste Bauabschnitt soll bis Dezember 2023 abgeschlossen sein. Die Straße bleibt voll gesperrt.

Nach der Winterpause werden die Arbeiten in der Löbichauer Straße dann im Bereich zwischen dem Abzweig Adlerstieg und der Kreuzung Eschenplatz/Am Steinborn fortgesetzt. Dieser Abschnitt soll bis Dezember 2024 abgeschlossen sein.

Insgesamt werden 400 Meter Abwasserkanal inklusive der dazugehörigen neun Schächte und 15 Grundstücksanschlüsse sowie 200 Meter Trinkwasserleitung mit acht Hausanschlüssen erneuert. Die Stadtwerke Jena-Netze tauschen 140 Meter Gasleitung aus. Der Kommunalservice Jena erneuert Fahrbahn und Gehwege inklusive der Bordsteine, Rinnen und Straßenabläufe.