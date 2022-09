Kerstin Wuthenow (links) und Juliane Köber vor dem Tierheim in Göschwitz.

Tierheime am Limit – auch in Jena

Jena. Infostand in Jena zum Welttierschutztag

Am 4. Oktober, dem Tag des Heiligen Franziskus von Assisi als Schutzpatron der Tiere, wird international und seit 1950 auch in Deutschland der „Welttierschutztag” begangen. Um den Tierschutzgedanken zu verbreiten, nehmen viele Vereine diesen Tag zum Anlass, aufzuklären und zu informieren.

Der Tierheimverein Jena ist am 4. Oktober von 11 bis 17 Uhr mit einem Infostand in der Jenaer Innenstadt, Löbderstraße, ehemals vor Intersport, präsent. Zwei Vorstandsmitglieder berichten über die Arbeit im Tierheim und beantworten die Fragen von interessierten Standbesuchern. Darüber hinaus informieren sie über die tierschutzgerechte Regulierung der Stadttaubenpopulation in Jena.

Der Deutsche Tierschutzbund hat in diesem Jahr das Leitmotto „Tierheime am Limit” ausgerufen. Denn aufgrund der angestiegenen Tierabgaben und des erhöhten Kostendrucks arbeiten die Tierheime am Limit. Um die Existenz dieser Einrichtungen zu sichern, wird die Unterstützung durch die Politik und Gesellschaft benötigt.