Tierisch gut! – Straßenfest für Kinder in der Wagnergasse in Jena

Jena. Die Landeskirchliche Gemeinschaft lädt ein, die Arche Noah auf Seetauglichkeit zu testen.

Zu einem Straßenfest lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft, am Samstag, 16. September, von 15 bis 18 Uhr Kinder und Eltern in die Jenaer Wagnergasse ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Tierisch gut!“. Die Kinder können sich schminken lassen, Tier-Geschichten aus der Bibel entdecken, sich an der Hauswand abseilen und bei zahlreichen Sport- und Bastelaktionen mitmachen. „Die Kids können unter anderem Tiermasken gestalten, Origami falten und die Arche Noah in unserem Wildwasserkanal auf Seetauglichkeit testen“, erläutert Pauline Lübker von der Landeskirchlichen Gemeinschaft Jena.

Während des Straßenfestes können Eltern in der gemeindeeigenen Kinderschuh-Tauschbörse kostenlos Kinderschuhe eintauschen. Zudem gibt es frische Waffeln, Kuchen, Kaffee und Tee. Das jährlich stattfindende Straßenfest wird wieder von dutzenden Ehrenamtlichen vorbereitet.