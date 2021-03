Tierschützer bauen Amphibienzaun im Rothehofbach auf

Trockenborn-Wolfersdorf. Umweltministerin Anja Siegesmund dankt allen Freiwilligen, die in Thüringen in der Amphibien-Wanderzeit wieder den Vierbeinern helfen.

Seit dem zeitigen Sonnabendmorgen sind Mitglieder des Nabu-Kreisverbandes Saale-Holzland und andere Naturfreunde im Rotehofbachtal bei Stadtroda unterwegs. Sie errichten entlang einer viel befahrenen Kreisstraße, die das Laichgebiet zahlreicher Amphibienarten durchkreuzt, einen Schutzzaun.

Prominente Unterstützerin war dabei die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund. Sie dankte dabei allen ehrenamtlichen Amphibienrettern im Land für ihren Einsatz. „Auch unter den erschwerten Bedingungen, mit den nötigen Schutzmaßnahmen in diesen Tagen, werden sie wieder tausende Kröten, Molche und Frösche sicher über die Straßen bringen und so unseren Artenreichtum in Thüringen mit beschützen", erklärte sie.

Das Umweltministerium unterstütze die Arbeit mit Aufwandsentschädigungen für die Vereine für den Auf- und Abbau der Amphibienzäune und die regelmäßigen Kontrollen. Pro Saison würden rund 180 Euro für jeweils 100 Meter Zaun vom Thüringer Umweltministerium gezahlt.