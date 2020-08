Töpferinnung sammelt in Weimar Spenden für Keramikmuseum Bürgel

Weimar/Bürgel. Am ersten Septemberwochenende präsentiert sich die Thüringer Töpferinnung bei ihrem großen Töpfermarkt in Weimar. Besucher haben am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17

Uhr Gelegenheit, die Welt der Keramik zu entdecken und die eigene Sammlung zu erweitern.

60 Keramiker aus Thüringen und anderen Bundesländern werden in diesem Jahr vor dem

Rathaus ihre Stände aufbauen. Das Angebot ist dabei wieder sehr vielfältig, reicht von Fayence-Malerei und Steinzeug bis zu Keramik aus dem Holzbrandofen.

Der Markt wird von Keramikern der Thüringer Töpferinnung organisiert. Er ist dieses Jahr aber

nur durch die große Unterstützung der Kreishandwerkerschaft Weimar/Sömmerda, der Stadt

Weimar und des Weimarer Innenstadtvereins ermöglicht worden.

Die Thüringer Töpferinnung besteht seit 30 Jahren und es ist der 30. Töpfermarkt in Weimar. Doch wegen Corona ist es nicht möglich, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Aber alle Töpfer sind froh, dass der Markt überhaupt stattfinden kann.

Wie jedes Jahr gibt es die Spendenaktion „Töpfern für einen guten Zweck“. Dabei stellen alle Töpfer des Marktes Gefäße zur Verfügung, die an einem Sonderstand verkauft werden. Dieses Mal geht der Erlös an das Keramikmuseum in Bürgel. Damit möchte man sich für die Unterstützung der Keramikausstellungen im Keramikmuseum Bürgel und im Rokokoschloss Dornburg bedanken, die zum Jubiläum „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“ organisiert wurden. Die Ausstellungen sind in beiden Häusern noch bis zum 1. November 2020 geöffnet.