Jena. Immer wieder wird randaliert in dem Toilettengebäude im Paradies. Jetzt zieht der Kommunalservice einen Schlussstrich und macht dicht.

Toilette im Jenaer Paradies bleibt geschlossen

Die Toilette im Paradies bleibt geschlossen. Das erklärte jetzt die Stadtverwaltung. In den vergangenen Wochen hätten sich insbesondere an den Wochenenden die Schäden durch Vandalismus gehäuft.

Am vergangenen Wochenende wurden unter anderem in dem Gebäude Feuer gelegt und technische Anlagen von den Wänden gerissen. Deshalb hat sich der Kommunalservice Jena entschlossen, die Anlage wenige Tage vor dem eigentlich geplanten Schließungstermin bis auf Weiteres zu schließen, um Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Höhe der Schäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei wurde eingeschaltet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei.

Immer wieder kommt es zu derartigen Vorfällen: So musste im vergangenen Jahr die Toilette mehrere Wochen schließen, nachdem Randalierer den Kassenautomat so beschädigt hatten, dass er nicht mehr funktionierte. Nach Angaben der Stadt kostet die Instandsetzung etwa 4000 Euro. Eine mehrwöchige Schließung wegen Vandalismus gab es auch im Sommer 2017, auch damals hatten Unbekannte sich am Kassenautomaten vergangen.