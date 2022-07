Toilette im Jenaer Paradies: Der Kommunalservice macht das Tor auf

Der Münzschlitz am Kassenautomaten ist zugeklebt, die Tür neben dem Drehkreuz steht offen.

Jena. Der Besuch des Paradies-WCs ist ab sofort kostenlos. Der Verzicht auf den Toilettengroschen muss am Ende gar nicht mal Mehrkosten für die Stadt haben.

Im Jenaer Paradies war der Druck zu groß: Ab sofort ist der Besuch der öffentlichen Toilettenanlage auf der Rasenmühleninsel kostenlos. Der Kommunalservice (KSJ) zieht damit die Konsequenz aus Beschwerden der jüngsten Vergangenheit. Die Hoffnung ist auch, dass die häufigere Anwesenheit von Personal vor Ort Sachbeschädigungen verhindert.

Christopher Helbig vom KSJ spricht von einem Pilotprojekt. „In diesem Sommer wird es so sein und wir werden unsere Erfahrungen sammeln hinsichtlich Vandalismus und Kostenauswirkungen.“ Der Verzicht auf die „Toilettengroschen“ und höhere Personalkosten könne sogar kostenneutral sein, wenn im Gegenzug die Ausgaben zur Behebung von Vandalismusschäden sinken.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach einer Attacke Anfang Juni waren hier erneut 20.000 Euro aufgelaufen (wir berichteten). Neben den Kosten besteht laut Christopher Helbig auch immer das Problem, dass sich Schließzeiten für die Reparatur erforderlich machen und die Anlage damit nicht zur Verfügung steht.

Gebüsch statt 50 Cent

Im Ortsteilrat Jena-Zentrum wurde die Nachricht sehr positiv aufgenommen, genaugenommen liegt Anlage bereits im Ortsteil Jena-Süd. Die 50-Cent-Bezahlgrenze war in der Vergangenheit für viele der Anlass, nach Gebüsch-Alternativen zu suchen. Es gab bereits Ideen, über die Streetworker Wertmünzen an Besucher auszugeben, um dies zu verhindern, berichtet Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf. Die Toilettengebühren hätten leider nicht dazu geführt, Vandalismus im Gebäude zu verhindern. Einzelne Besucher bezahlten das Geld am Automaten, um sich dann drinnen wie die Axt im Walde zu benehmen.

Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) ist sich noch nicht sicher, ob die gewünschten Effekte eintreten. Aufgrund der Weitläufigkeit des Geländes könnten Besucher weiterhin die Anlage meiden. Er sprach zudem von Überlegungen, die Becken und Urinale in Edelstahl- statt in Porzellan-Form zu installieren. Dieses Material ist widerstandsfähiger. Eine Komposttoilette im Paradies habe keinen Sinn, da es ja eine funktionierende Anlage mit Wasserspülung gebe.

Die Toilettenanlage unweit des Paradiesspielplatzes wurde vor zwölf Jahren errichtet. Der Bau kostete inklusive Abriss des Vorgänger-WC etwa 500.000 Euro.

Ganz praktische wird die Gebührenfreiheit jetzt dadurch erreicht, indem eine Tür neben dem Drehkreuz offensteht. Am Münzautomaten, der ebenfalls bereits Vandalismus-Ziel war, verhindern Aufkleber auf dem Münzeinwurf freiwillige Zahlungen.