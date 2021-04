Toller Tag für den kleinen Ezra: Feuerwehr Jena überrascht an Leukämie erkrankten Jungen

Jena. Seit dem vergangenen Sommer kämpft der dreijährige Ezra tapfer gegen die schwere Krankheit. Heute ging sein größter Wunsch in Erfüllung.

Der große Traum eines kleinen Mannes ging heute in Jena in Erfüllung: Der dreijährige Ezra durfte mit einem echten Feuerwehrauto mitfahren und wenigstens für ein paar Stunden seinem schweren Alltag entfliehen.

Es war der Abend des 11. August 2020, als Ezras Eltern mit ihm ins Krankenhaus fuhren, da er Fieber hatte. Eigentlich wollten sie nur sicher sein, dass alles in Ordnung ist und Papas Geburtstag und dem Urlaub nichts im Wege stünde.

Ezra und die Kameraden der Jenaer Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Jena

Doch dann die schwere Diagnose: Leukämie. Es folgten 49 Chemotherapien und acht Bluttransfusionen, die der Kleine tapfer über sich ergehen ließ, ebenso wie die hundertfache Einnahme von Medikamenten.

Mehrere Jenaer Wehren beteiligten sich an der Aktion. Foto: Feuerwehr Jena

Als die Kameraden der Feuerwehr Jena in unserem Bericht lasen, dass Ezra so gerne mal in einem Feuerwehrauto mitfahren würde, stand der Entschluss fest. Mehrere Jenaer Wehren organisierten am heutigen Karfreitag eine Überraschung. „Mit einem großen Aufgebot an Fahrzeugen wurde Ezra vor dem Haupteingang des Jenaer Universitätsklinikums empfangen“, heißt es in einem Eintrag auf Facebook. „Ezra durfte natürlich in jedem Fahrzeug einmal Probe sitzen, danach ging es zu einer kleinen Spritztour rund um den Block.“

Zur Erinnerung bekam Ezra zudem einen Geschenkbeutel, gestiftet vom Stadtfeuerwehrverband Jena.

„Wir wünschen Ezra und der Familie viel Kraft beim Kampf gegen diese schwere Krankheit“, heißt es bei Facebook weiter. „Vielen Dank auch an die vielen Kameraden, die es heute möglich gemacht haben, ihm heute ein paar schöne Stunden zu bereiten.“

