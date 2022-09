Top 5 der Veranstaltungen am Wochenende in Jena

Wohin in Jena: Von A wie Altstadtfest bis Z wie Zirkus-Festival

1. Paradies wird zur Manege

Das Composé-Festival der zeitgenössischen Zirkuskunst hat bereits am Mittwoch, 14. September, begonnen. Am Freitag und Samstag, 16./17. September, wird ins MoMoLo-Zelt an der Saale geladen. Zu erleben gibt es von Yoga über Workshops im akrobatischen Tanz bis hin zu Zirkus-Shows, eine ergreifende Lesung und eine Abschlussparty am Strand 22 jede Menge. Programm unter: www.compose-festival.de

2. Auftakt zum Altstadtfest

Das beliebte Altstadtfest zieht jährlich Zehntausende Besucherinnen und Besucher auf den historischen Marktplatz und den Rummel auf dem Eichplatz. Eröffnet wird es am Freitag, 16. September, 19 Uhr, mit dem Fassbieranstich. Danach wird die Innenstadt zehn Tage lang mit Blasmusik und Blues, Tanz, Show und Rock’n’Roll belebt.

3. A-capella-Pop und Chor

Zu einem Doppelkonzert des Jenaer Psycho-Chors mit dem deutschen A-cappella-Pop-Quartett „Maybebop“ wird am Samstag, 17. September, 19 Uhr, in die Jenaer Sparkassenarena geladen.

4. Kinderdisco am Strandschleicher

Schon vor dem eigentlichen Kindertag wird am Samstag, 17. September, ab 14 Uhr zu einem Kinderfest der Jenaer Schwimmbäder an den Standschleicher geladen. Es gibt eine Kinderdisco, eine Hüpfburg, Basteleien und ein Konzert.

5. Hoffest in Bucha

Zum Hoffest der Agrargenossenschaften Bucha und Kleinkröbitz wird am Samstag, 17. September, von 10 bis 17 Uhr nach Bucha eingeladen. Die Besucherinnen und Besucher erwarten unter anderem ein Landmarkt mit vielen regionalen Händlern, eine historische Technik-Ausstellung, Feuerwehr-Rundfahrten sowie zahlreiche kulinarische Angebote.