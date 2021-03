Träger der Hilfen zur Erziehung in Jena kritisieren Haushaltskürzungen

Die Arbeitsgemeinschaft der Träger der Hilfen zur Erziehung in Jena kritisiert die geplanten Kürzungen im städtischen Haushalt. Vorgesehen ist die Reduzierung der Leistungen für behinderte Kinder in der Schulbegleitung, die Reduzierung „kostenintensiver Fälle“ und die Kürzung bei den Qualitätsstandards der Träger. Mit einem Kürzungsvolumen von mehr als 700.000 Euro würde die Umsetzung eine Leistungsreduzierung von rund 15 Fachkräften mit sich bringen.

„Die Jugendhilfe ist nicht nur ein Kostenfaktor. Unsere Leistungen sind eine Investition in die Zukunft von vielen jungen Menschen und Familien und damit in die Zukunft unserer Gesellschaft“, sagt Stephan Hehemann, Sprecher der AG. Bei dieser handelt es sich um einen Zusammenschluss von 17 Jugendhilfeträgern. Ihre Leistungen umfassen ambulante und stationäre Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen für Familien in schwieriger Lage, aber auch von in Obhut genommenen Kindern. „Diese Leistungen sind Pflichtleistungen der Kommune, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Wenn die Kürzungen so durchgehen, wird dies nicht nur massive Auswirkungen auf die Qualität und den Umfang der Hilfen haben, sondern auch finanzielle ‘Spätfolgen’ nach sich ziehen.“ Neben dem Jugendhilfeausschuss fordert deshalb auch die AG ein Umdenken in der Verwaltung und Politik. Die hohe Jenaer Inklusionsquote, auf die die Stadt bislang stolz war, und die stabilen Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung zeichneten Jenas sozialen Erfolgskurs aus. Daran solle festgehalten werden, „denn sozialer Zusammenhalt und der Schutz von Kindern in Notsituationen helfen der Gesellschaft auch bei der Bewältigung von Krisen“, so Hehemann.