Trampolin begeistert im Jenaer Kindergarten Buratino

Mitten in der Coronazeit konnten die Arbeiten an dem durch den Förderverein des Kindergartens Buratino gespendeten Gartentrampolin abgeschlossen werden.

Die Rückkehr zur Normalität war für die Kinder im Kindergarten Buratino in Lobeda-Ost in vielerlei Hinsicht ein Tag der Freude. Auch wegen des neuen Gartentrampolins, auf dem sie nun toben können. Mitten in der Coronazeit konnten die Arbeiten an dem durch den Förderverein des Kindergartens Buratino gespendeten Gartentrampolin abgeschlossen werden. In Zeiten von Hygienekonzepten und Abstandsregeln musste der Außenbereich des Kindergartens jedoch aufgeteilt werden.

Oft hieß es damit aus der Ferne beobachten und warten, bis die eigene Kindergartengruppe wieder an der Reihe war. Nun kann der Außenbereich wieder allgemein genutzt werden und das Trampolin ist allen Kindern zugänglich.

Mit dem Trampolin hat der Förderverein des Kindergartens Buratino eine Investition von mehr als 7000 Euro gestemmt und an den Kindergarten übergeben. Möglich war diese Anschaffung nur durch die Hilfe der Vereinsmitglieder und Unterstützung durch Carl-Zeiss Förderfond, Lobedaer Ortsteilrates und Sparkasse Jena.