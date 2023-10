Transporter übersieht Frau mit Rollator beim Rückwärtsfahren – Unfall mit drei Autos

Ein Transporterfahrer hat in Jena eine Rentnerin hinter seinem Fahrzeug übersehen. (Symbolbild)

Am Donnerstagmorgen lief eine Rentnerin mit Rollator in der Ludwig-Weimar-Gasse in Jena hinter einem Transporter vorbei, als dieser laut Polizei begann, rückwärts zu rangieren.

Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte die Frau zwar, zog sich zum Glück aber nur leichte Verletzungen zu. Gegen den 35-jährigen Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Unfall mit drei Autos

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Stadtrodaer Straße in Jena ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Zwei der Fahrzeuge warteten an einer roten Ampel auf der Abbiegespur zur Autobahn. Ein Pkw Opel näherte sich von hinten, wobei der Fahrer laut Polizei die stehenden Fahrzeuge übersah. Durch den Zusammenstoß wurde das mittlere Fahrzeug auf den ersten PKW geschoben. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Berauschter E-Scooter-Fahrer stürzt

Der 35-jährige Fahrer eines E-Scooter kam in der Nacht zum Freitag ohne Fremdeinwirkung auf der Stadtrodaer Straße zu Fall, als er die Fahrbahn querte. Verletzt wurde er dabei nicht. Wie ein Drogenvortest ergab, stand der Mann unter dem Einfluss eines Betäubungsmittels. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und erstattete Anzeige.

