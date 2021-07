Trauerakt für Ralf Kleist im Jenaer Stadtrat

An Ralf Kleists Platz im Stadtrat lagen gestern Blumen

Jena. Weiße Rosen an seinen Platz gelegt

Mit einem Trauerakt hat der Jenaer Stadtrat am Mittwochabend seines am 2. Juli verstorbenen Mitglieds Ralf Kleist gedacht. Im Volkshaus, das derzeit als Plenarsaal dient, war einer der Tische freigelassen und ein Bild Ralf Kleists aufgestellt worden. Nach Worten des Gedenkens legten alle Stadträte sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe weiße Rosen an den Platz und verneigten sich.

„Wir trauern um einen höchst engagierten und höchst angesehenen Stadtrat, der viel zu früh aus dem Leben abberufen wurde“, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche. Zentrale Wesenseigenschaft Ralf Kleists sei gewesen, Menschen zusammenzuführen. Ralf Kleist sei dabei ein Mensch der Tat, der guten Tat gewesen. Margret Franz sagte als stellvertretende Stadtratsvorsitzende, dass Ralf Kleist im Gedächtnis der Stadt weiterleben werde.