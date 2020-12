Trauriges Fest wegen Corona

Schutzengel haben in dieser Zeit viel zu tun.

Jena. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben im Saale-Holzland-Kreis mehrere Angehörige von Covid-19-Patienten traurige Nachrichten bekommen. Wie das Landratsamt mitteilte, waren am Freitag zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung zu beklagen. Die Zahl der Menschen, die im Landkreis an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg auf 24.

Am 25. Dezember wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises 41 neue Corona-Fälle gemeldet. Derzeit sind im Landkreis 425 aktive Fälle bekannt. 942 ebenfalls Infizierte sind wieder genesen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit März liegt bei 1.367. Für 1.501 Menschen ist derzeit Quarantäne angeordnet, für 7.226 endete die Quarantänezeit bereits.

Im Gesundheitsamt sind auch an den Feiertagen jeweils mehrere Mitarbeiter im Dienst, um die dringendsten Aufgaben der Pandemiebekämpfung zu bewältigen. Aufgrund der anhaltend hohen täglichen Fallzahlen ist es für die Mitarbeiter des Amtes jedoch nicht mehr möglich, alle Kontaktpersonen tagesaktuell anzurufen. Deshalb wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich Kontaktpersonen von Corona-Infizierten unverzüglich selbst beim Gesundheitsamt melden und in häusliche Quarantäne begeben müssen. Dies ist in der geltenden Thüringer Corona-Grundverordnung geregelt. (red)