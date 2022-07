Treiber der Entwicklung an der Universität Jena verstorben

Jena. Professor Wolfgang Klinger war der erste frei gewählte Dekan der Medizinischen Fakultät.

Am 10. Juni 2022 verstarb Professor Wolfgang Klinger, der erste frei gewählte Dekan der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena nach der Friedlichen Revolution.

Er erhielt das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um den Neuaufbau der Hochschulmedizin in Thüringen. Nach dem Mauerfall am 9. November 1989 verließen rasch die meisten SED-Verantwortlichen das Universitätsklinikum. So wurde Wolfgang Klinger als amtierender Dekan unerwartet der alleinige Chef der Medizinischen Fakultät der FSU Jena mit dem größten Krankenhaus Thüringens. Er reformierte die Verwaltungsstruktur, vertraute erfahrenen Fachleuten der zweiten Reihe die großen Verwaltungsbereiche an und übertrug die sensible Personalverwaltung einem unbelasteten Biochemiker.

Als die alten Versorgungsstrukturen der DDR zusammenbrachen, ließ er dringend benötigtes OP- und Verbrauchsmaterial aus Gießen und andernorts besorgen. Im Dezember 1989 forderte er gemeinsam mit drei weiteren Jenaer Medizinprofessoren im Auftrag der Aktionsgemeinschaft zur demokratischen Erneuerung der Hochschule den SED-Rektor zum Rücktritt auf. Das eröffnete den Weg zur erstmaligen demokratischen Wahl eines Rektors nach 60 Jahren.

Professor Klinger wurde 1991 zum Dekan der Medizinischen Fakultät gewählt. Bei der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat hat er sich erfolgreich für den Erhalt des Instituts für Physiotherapie als bundesdeutsche Ausnahme eingesetzt. Er sorgte außerdem für einen Lehrstuhl für Medizinische Informatik und Statistik, um einem politisch benachteiligten Leistungsträger eine Berufungschance zu eröffnen. Der Wissenschaftsrat hatte Thüringen nur eine medizinische Ausbildungsstätte empfohlen, was zur Schließung der Medizinischen Hochschule Erfurt führte. Professor Klinger sorgte für eine schmerzarme Integration ihrer verschiedenen Arbeitsbereiche in die FSU Jena, wie die Zahnmedizin und die Arbeitsmedizin.

Das Wirken von Professor Wolfgang Klinger ist vergleichbar mit dem von Keimblättern bei Pflanzen, die für den Durchbruch zum Tageslicht lebensnotwendig sind.