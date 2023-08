Trikotsponsoring verlängert: Fünfstellige Summe für Frauen des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Das Logo des Sponsors ziert auch in Zukunft die Garderobe der Spielerinnen

Die Enttäuschung über das vorzeitige WM-Aus der Frauen-Nationalmannschaft ist noch nicht ganz verflogen, da gibt es gute Neuigkeiten für die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena. Das kommunale Wohnungsunternehmen Jenawohnen unterstützt den Verein mit einer mittleren fünfstelligen Summe für die kommende Saison – und bleibt auch Trikotsponsor.

Die Zusammenarbeit aus der vergangenen Saison wird damit um eine weitere Spielzeit verlängert. „Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an. Als regionales Unternehmen wollen wir den Sport vor Ort weiter fördern“, sagt Tobias Wolfrum, Geschäftsführer von Jenawohnen. Er erhofft sich eine gegenseitige Unterstützung. Die neuen Trikots sollen auch die Sichtbarkeit für sein Unternehmen erhöhen.

Mehr Förderung für Frauenfußball

Im Fokus solle dabei ganz bewusst vermehrt der Frauenfußball stehen. „Wir wollen gute Rahmenbedingungen für den Sport liefern, diese verbessern und dadurch sportliche Erfolge erreichen“, sagt Benjamin Engelhardt, der Marketingleiter von Elf5, die das Sponsoring vermittelt haben. Auch Tobias Wolfram ist die sportliche Förderung wichtig. Vor allem junge Mädchen sollen vermehrt den Weg zum Fußball finden, damit eine nachhaltige Entwicklung des Sports möglich ist.

Thomas Nitzsche (von links), Felicia Sträßer, Isabelle Knipp, Annalena Breitenbach und Tobias Wolfrum stellen die Trikots für die kommende Saison vor. Foto: Alexandra Hering

Für Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) ist der Jenaer Frauenfußball vor allem ein Sympathieträger. Er sieht in Jenawohnen einen verlässlichen und kontinuierlichen Partner. „Frauenfußball geht in der Breite los – hier ist uns die Förderung besonders wichtig“, sagt Nitzsche.

„Ein wichtiges Signal für den Frauenfußball“

Die sportliche Leiterin der FCC-Frauen, Isabelle Knipp, empfindet die weitere Zusammenarbeit mit Jenawohnen als ein wichtiges Signal für den Jenaer Frauenfußball. „Jetzt müssen weitere Signale folgen, unsere Spielerinnen zu ermutigen, am sportlichen Erfolg zu arbeiten“, sagt Knipp.

Für die neue Saison erhofft sich die sportliche Leiterin Stabilität in den Leistungen der Spielerinnen. Als Auftakt steht das Heimspiel am 19. August um 16 Uhr gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg an. Davor geht es am Sonntag, 13. August, in der ersten Pokalrunde auswärts beim FC Ingolstadt ums Weiterkommen.