Trinkwasser in Camburg und Döbritschen kurzzeitig eingeschränkt

Camburg/Döbritschen. Rohrnetzspülungen in Camburg und Döbritschen. Was Anwohner beachten sollten:

Zu kurzzeitigen Unterbrechungen in der Trinkwasserversorgung kommt es in der kommenden Woche in Teilen von Camburg und in Döbritschen. Auch sind Druckschwankungen und zeitweise Trübungen des Trinkwassers möglich.

Grund dafür sind umfangreiche Spülmaßnahmen im Trinkwassernetz, wie der Zweckverband Jenawasser mitteilt. Diese seien abschnittsweise und jeweils für begrenzte Zeiträume zwischen Montag, 19. Juni, und Mittwoch, 21. Juni, geplant. Die Spülungen würden im Auftrag von Jenawasser und der Stadtwerke Jena Netze durch eine Fachfirma durchgeführt.

Ein erster Teil der Arbeiten fand in Camburg und Frauenprießnitz bereits im März statt, jetzt folgt ein zweiter Bereich im Stadtgebiet Camburg und Döbritschen. Diese Instandhaltungsmaßnahme sei nötig, um Eisenablagerungen im Rohrnetz zu entfernen und eine einwandfreie Trinkwasserqualität sicher zu stellen. Da die Spülungen abschnittsweise durchgeführt werden, werde die Trinkwasserversorgung der betroffenen Wohngebiete jeweils für nur maximal zwei Stunden unterbrochen. Die Einwohner der jeweils betroffenen Bereiche würden über Aushänge informiert, in welchem Zeitrahmen die Spülungen in ihrem Wohngebiet stattfinden.

Nach Wiederherstellung der Versorgung könnten kurzzeitig Trübungen des Trinkwassers auftreten. Diese würden durch die in den Leitungen aufgewirbelten Eisen- und Manganpartikel verursacht und seien gesundheitlich unbedenklich. Die Kunden würden gebeten, in diesem Falle zunächst abzuwarten und später das Wasser einfach eine Weile laufen zu lassen, bis es wieder klar aus der Leitung kommt. Zu empfehlen sei zudem eine Kontrolle und eventuelle Rückspülung des Hauswasserfilters durch den Eigentümer.

Die Stadtwerke Jena Netze stehen unter Telefon 03641/688 748 für Fragen zur Verfügung, heißt es. red