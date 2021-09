Trio mit Klang eines großen Ensembles tritt in Jena auf

Jena. Insomnia Brass Band in der Distel-Schänke Jena

Die Posaunistin Anke Lucks, die Baritonsaxophonistin Almut Schlichting und der Schlagzeuger Christian Marien sind die Miniatur-Ausgabe einer Brass Band: Ihre kompakte Größe transzendieren sie mit einem rauen und überschäumenden Sound, den man von einem viel größeren Ensemble erwarten würde.

Die Insomnia Brass Band hat Anfang 2020 die erste CD „Late Night Kitchen“ aufgenommen, die am 27. November 2020 erschienen ist.

Am Sonntag 12. September, 17 Uhr ist die Insomnia Brass Band in der Distelschänke, Am Jenzig 1, zu erleben.Kartenbestellung telefonisch unter: 03641/2248966 oder per Mail: info@schlegelsberg-jena.de