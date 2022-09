Trockenheit: Ohne Rasen leidet auch der Jenaer Sport

Jena. Zwei Vereine berichten, welche Folgen das Wasserentnahmeverbot diesen Sommer hatte. Bewässerungsbeschluss auf der Tagesordnung im Stadtrat.

Der Regen war ein Segen für die Jenaer Naturrasensportplätze. Doch die Probleme sind damit nicht erledigt. „Wir brauchen eine dauerhafte Lösung!“ So sagte es Cheftrainer Steve Loosch von den Jenaer Hanfrieds, unterstützt durch Konstantin Freuer, der Cheftrainer bei den Fußballern des SV Lobeda 77 ist. Während der Sommermonate und auch zuletzt konnten beide Vereine ihre Sportplätze an der Alfred-Diener-Straße nicht nutzen. Diese waren und sind wegen des schlechten Rasenzustandes gesperrt.

Auslöser waren die anhaltende Trockenheit und mangelnde Bewässerung. Stadtweit hatte die Verwaltung per Allgemeinverfügung die Wasserentnahme aus Bächen, Standgewässern und Quellen mit Ausnahme der Saale verboten. Irgendwann gab es eine Bürgerbeschwerde beim Mängelmelderportal der Stadt, weil die Wasserentnahme für den Sportrasen aus einer saalenahen Quelle offenbar weiterging. Kurz darauf war Schluss damit, und es wurde nur noch vereinzelt gegossen, der Rasen verwandelte sich an mehreren Stellen in Steppe.

Teils wurden Spiele bis nach Sachsen verlegt. Bei den Hanfrieds litt unter der Platzsperre das Saisonfinale, und bei den SV-Lobedaern litten die Saisonvorbereitung und der Start. Insgesamt betroffen waren bei beiden Vereinen 15 Mannschaften und die Jugendarbeit.

Der tatsächliche Rasenzustand ist oftmals schlechter, als es auf den ersten Blick scheint. Foto: Thomas Beier

Dieser Tage trafen sich die Sportler mit CDU-Stadtrats-Fraktionschef Guntram Wothly, dessen Fraktion den Oberbürgermeister beauftragen will, künftig die Bewässerung von vier weiteren Naturrasenplätzen in Jena sicherzustellen. Dafür bräuchte es eine Mehrheit im Stadtrat. Neben den beiden Plätzen in Lobeda stehen der Sportplatz in Maua und der Waldsportplatz in Isserstedt im Beschlussantrag. Andere Plätze, die bereits bewässert werden, sollen weiterhin künstlichen Regen erhalten.

„Ich kann mir da viele Lösungen vorstellen“, sagt Wothly, der darauf hinweist, dass Kinder- und Jugendsport unter den Einschränkungen der Pandemie besonders gelitten haben. Die Platzsperrung sei nun ein neues Problem. So hätten sich in Isserstedt mindestes elf Jugendspieler abgemeldet, weil der Ausweichplatz Winzerla zu weit weg war. Da spielten sie lieber im Sportforum als für ihren Verein, was die Spielfähigkeit der Mannschaft erheblich beeinträchtigte.

Patentlösungen gebe es nicht

„Das ist ein wichtiges Thema, das wir konzertiert angehen sollten“, sagte Jenas Sportdezernent Benjamin Koppe (CDU) auf Zeitungsnachfrage. Zu bedenken gelte es, dass es hier um größere Mengen Wasser gehe. Patentlösungen gebe es leider nicht. Dazu kämen Herausforderungen bei der Rasenpflege. Große Regenwasserzisternen könnten eine Lösung sein, um nicht ans Trinkwasser zu müssen. Gegen ein angeordnetes Wasserentnahmeverbot dürften die Platzbetreiber jedenfalls nicht verstoßen. Es sei wahrscheinlich, dass sich die Frage der Bewässerung auch kommenden Sommer stelle. Kunstrasen sei eine Ideallösung – aber teuer.

„Nicht reden, sondern machen“ – so wäre es Konstantin Freuer am liebsten. Er ist sich sicher, dass Vereinsmitglieder mit anpacken, wenn es um die Bewässerung der Flächen geht.