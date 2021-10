Trotz Verbot Bauzaun entfernt - Streit in Jena eskaliert

Jena. Ein 20-Jähriger ließ sich nicht stoppen. Zudem gab es einen Unfall in der Kahlaischen Straße.

Zu einer Rangelei zwischen einem 31-Jährigen und einem 20-jährigen jungen Mann kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Carl-Zeiss-Straße in Jena. Der 20-Jährige entfernte den Bauzaun eines Veranstaltungsgeländes und erlangte so, trotz mehrfacher Verweisung des Hausrechtsinhabers, Zugang zum Gelände, heißt es in einer Polizeimeldung. Hier kam es anschließend zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer, wobei der Jüngere den 31-Jährigen schubste. Gegen den 21-Jahre alten Mann wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Unfall in der Kahlaischen Straße

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Kahlaischen Straße in Jena kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Verkehrsbedingt musste ein 63-jähriger Daimler-Fahrer, welcher stadteinwärts unterwegs gewesen ist, bremsen. Ein dahinterfahrender 35-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf, meldet die Polizei. Durch die Kollision wurde der 63-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

weitere Polizeimeldungen:

Bonnie und Clyde auf Beutezug - Den Löffel abgegeben: Langfinger in Jenas Innenstadt

Klebrig, kostspielig und offenbar konzertiert: zahlreiche verklebte Verwaltungsschlösser von Gera bis Greiz