Trubel bei den drei Mühlen im Zeitzgrund

Uwe Mesletzky vom Naturhof Papiermühle (links), Stephanie Diener vom Reiterhof Janismühle und Jens Adomat vom Brauereigasthof Ziegenmühle laden am Wochenende zum ersten Zeitzgrundfest ein. Das soll künftig jedes Jahr in der letzten Sommerferienwoche stattfinden.

Bollberg/Schleifreisen. Kunsthandwerk, Musik, Sport und Spaß bietet das Zeitzgrundfest am Wochenende

Auch wenn sich im Zeitzgrund längst nicht mehr so viele Mühlräder wie früher drehen, so geht es dort am Wochenende jedoch wieder ordentlich rund. Musik, Kunsthandwerk, Schauvorführungen, Kulinarisches, Sport, Spiel und Spaß in wildromantischer Natur versprechen die drei Mühlenwirte Uwe Mesletzky vom Naturhof Papiermühle, Stephanie Diener vom Reiterhof Janismühle sowie Jens Adomat vom Brauereigasthof Ziegenmühle den Gästen beim gemeinsamen Zeitzgrundfest am Sonnabend und Sonntag. Am 28. und 29. August ab 10 Uhr laden sie zu einem unterhaltsamen Programm ein.

Naturhof Papiermühle

Auf dem Naturspielplatz der Papiermühle kann man Holzbildhauer und Kettensägenkünstler Martin Reichmann aus Friedebach in Aktion erleben, wenn er zwei neue Tiere für den Spielplatz erschafft.

Löffelschnitzer, Kunstschmied, Weberin und Färberin werden sich an beiden Tagen auf einem Handwerkermarkt präsentieren. Auch Imker und Kräuterfrau sind vor Ort, ebenso ein Karikaturist, Trödler und Künstler. Führungen durch die Mühle werden angeboten. Es gibt Kaffee und Kuchen, Musik von Alleinunterhalter Uwe Richter aus Camburg und natürlich Allerlei für Kinder.

Reiterhof Janismühle

In der Janismühle ist an beiden Festtagen eine Kutschenausstellung zu besichtigen. Die älteste Kutsche dieser Schau ist 100 Jahre alt, das neueste Modell stammt aus 2020. Für die Kinder gibt es einen Streichelzoo mit Mini-Ponys, Mini-Schweinen und Zwergkaninchen. Reiten wird angeboten, ebenso Trampolin-Springen, eine Hüpfburg und Basteln von Insektenhotels mit einem Bienen-Experten.

Christine Langner aus Stadtroda ist am Sonnabend mit Alpakas zu Gast. Die Eigentümer der Janismühle selbst veranstalten einen kleinen Hofmarkt mit Dekorationsartikeln zum Thema Pferd. Kulinarisch werden die Besucher der Janismühle verwöhnt mit Röhrendetschern, Leckerem vom Rost und mehr. Am 29. August, 11 und 14 Uhr, gibt es eine Vorstellung verschiedener Pferderassen. Ebenfalls nur am Sonntag kommt der Hufschmied Heiko Puppe aus Zöthen.

Brauereigasthof Ziegenmühle

In der Ziegenmühle findet am 28. August die 2. Holzländer Bierdeckeltauschbörse statt – erstmals öffentlich. Dafür haben bisher etwa 50 Sammler ihre Teilnahme zugesagt. An beiden Tagen wird stündlich zu Brauereiführungen eingeladen. Die BB Fahrzeugservice GmbH aus St. Gangloff bietet einen Fahrradcheck für Besucher an.

Am Sonntag wird ab 11 Uhr zum musikalischen Frühschoppen mit dem Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf eingeladen. Wer es lieber sportlich mag, kann sich ab 11 Uhr im Armbrustschießen probieren.