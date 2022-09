Trübe Aussichten im Wurstkessel: Jenaer Fleischermeister zur Lage im Handwerk

Fleischereimeister Thomas Hönnger macht mit einer Facebook-Aktion des Deutschen Fleischerverbandes aufmerksam auf die Nöte in der Branche.

Jena. Thomas Hönnger beteiligt sich an einer Aktion des Deutschen Fleischerverbandes und will auf Sorgen der Branche in Hinblick auf Strom- und Gaspreise aufmerksam machen.

Bei der Fleischerei Hönnger werde das Licht zwar nicht so schnell ausgehen, aber Fleischermeister Thomas Hönnger trete als Vorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes für seine gesamte Branche ein, die derzeit sorgenvoll auf die Gas- und Strompreisentwicklung blickt. Er beteiligt sich an einer Aktion die vom Deutschen Fleischerverband initiiert wurde. In den sozialen Medien sieht man ihn ein Schild halten, auf dem zu lesen ist: „Ohne Unterstützung geht bei uns das Licht aus.“

„Mit der Aktion soll den Sorgen ein Gesicht gegeben werden“, erklärt Hönnger. Die Fotos sollen schließlich gesammelt und der Bundesregierung übergeben werden.

Dass große energieintensive Unternehmen einen Zuschuss zu ihren Erdgas- und Stromkosten von bis zu 50 Millionen Euro erhalten können, nütze den kleinen und mittelständischen Fleischereien, die nicht als „energieintensiv“ gelten, wenig. Schon durch die letzten beiden Pandemiejahre habe man große Einbrüche verkraften müssen, erklärt Hönnger. Der Partyservice sei praktisch gänzlich weggefallen.

Zusätzlich kämpfe das Fleischereihandwerk mit Personal- und Nachwuchsproblemen. Für viele junge Menschen sei der Beruf einfach nicht mehr attraktiv. Die letzte Auszubildende im Betrieb Hönnger habe es 2020 geben, eine Griechin, die zur Fleischereifachverkäuferin ausgebildet wurde. Sie sei die Beste ihres Jahrgangs gewesen, doch letztlich verließ sie mit ihrer Familie Thüringen, berichtet Hönnger. In einigen seiner insgesamt sechs Filialen müsse Hönnger aufgrund des Personalmangels die Öffnungszeiten bereits verkürzen. In der Regelschule in Dorndorf würden Unternehmen regelmäßig, um Nachwuchs werben – auch Hönnger, doch es gestalte sich schwierig.

Letztlich gingen auch die gestiegen Spritpreise nicht an den Betrieben vorüber. Wenn nun keine Entlastung der Regierung komme, um die steigenden Gas- und Strompreise aufzufangen, dann würden Betriebe schließen müssen, glaubt Hönnger. „Die kommen auch nicht zurück. Was weg ist, ist weg.“

Strom verursache rund 40 Prozent der Energiekosten in einer Fleischerei. Vorrangig verbrauchen natürlich die Kälteanlagen den Strom, aber auch die Kutter. Gas werde beim Betrieb von Wurstkesseln und Räucheranlagen verbraucht. Für Hönnger persönlich, der langfristige Verträge mit seinem Stromanbieter habe, sei das größere Problem das Gas. 10.000 Euro habe er 2021 gezahlt, mehr als 60.000 könnten es im kommenden Jahr werden.