Mit verstärkter Mannschaft hat das Freibad in Camburg am 1. Juli seine Tore für Besucher wieder geöffnet. Neuer Chef ist Steffen Zeiger (vorn), mit dem die beiden Rettungsschwimmer Marcel Krieger und Jens Hädrich (von rechts) sowie der Fachangestellte für Bäderbetrieb Nico Auerswald die Wasserratten in dieser Saison betreuen. Anja Wötzel übernimmt den Einlass der Badegäste.