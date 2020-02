Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über 120 km/h: Durch Kahla saust „Sabine“

Sturmtief „Sabine“ bescherte Kahla die höchste Windgeschwindigkeit seit zehn Jahren. Die Wetterstation von Reinhard Kaiser, Hobbymeteorologe in Kahla, maß am Montagvormittag, 10.25 Uhr, eine Geschwindigkeit von 121,3 Kilometer pro Stunde. „Das war extrem“, sagt Kaiser. „Es gab nur ein kurzes Aufbäumen, dann war es wieder vorbei.“

„Sabine“ sei aus seiner Sicht mehr als nur ein normaler Wintersturm, weil das Sturmtief länger anhält. „Damit werden wir noch zwei Tage zu tun haben“, sagt er.

Allerdings setzten meist nur kurze Sturmböen der Region ordentlich zu, ansonsten habe sich am Montag die Windgeschwindigkeit zwischen 30 und 40 Kilometer pro Stunde eingepegelt, immer wieder strahlte die Sonne hervor. Am Morgen war so ruhig, das einige zwischenzeitlich dachten, das Gröbste ist überstanden. „Halt die Luft an, es ist noch nicht vorbei“, habe Kaiser zu seinem Nachbarn gesagt. Kurze Zeit später rollten leere Regenfässer durch die Gegend, weil Böen mit über 100 Kilometer pro Stunde alles mitnahmen, was leicht und nicht niet- und nagelfest war.

Seit 2010 pflegt Kaiser die Statistik zu den Wetterdaten in Kahla, dafür hat er in seinem Garten und auf seinen Dach Messvorrichtungen angebracht. Seine Daten sendet er unter anderem an den MDR und weitere Webseiten.

www.wetter-kahla.de