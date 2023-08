Über 300.000 Euro Fördermittel für den Saale-Holzland-Kreis

Kahla. Das Land Thüringen unterstützt zwei Projekte im Saale-Holzland-Kreis mit über 300.000 Euro. Darum geht es.

Der Staatssekretär des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, Torsten Weil (Linke), hat am Donnerstag in Kahla für zwei Projekte im Saale-Holzland-Kreis Förderbescheide über insgesamt 312.300 Euro überreicht. „Die Projekte sind gute Beispiele, wie aus der Region für die Region etwas zukunftsfähiges gestaltet werden kann. Genau darauf zielen unsere Förderprogramme ab. Denn vor Ort weiß man am besten, was wirklich notwendig ist. Mit den Fördermitteln erhalten die Regionen eine mehrjährige Planungssicherheit. Auf diese Weise stärken wir die ländlichen Räume in Thüringen als Lebens-, Energie- und Tourismusstandort“, wird Weil in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert.

Wasserwandern auf der Saale stärken

Ein gefördertes Projekt trägt den Titel „Entwicklung der Wasserwanderinfrastruktur in der Saale-Region, Entwicklung und Vermarktung der Saale als moderner Erlebnisraum“. Es sei das Ergebnis und nun Schlüsselprojekt des bereits erstellten Regionalen Entwicklungskonzepts für den gesamten Saale-Holzland-Kreis. Schwerpunkte seien die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit entlang der Saale, aber auch konkrete Maßnahmen. So werde beispielsweise geprüft, ob eine Ansiedlung von Pop-Up-Campingplätzen, autarken Tiny-House-Siedlungen, Baumhaus-Hotels und Camping-Fässern das Projekt „Wasserwandern auf der Saale“ nachhaltig stärken kann. Im Fokus stehe auch die Klärung der Problematik um Toiletten, Müllentsorgung und Verkehrssicherung sowie die Lösung rechtlicher Fragen bei Bootsanlegestellen an der Saale.

Das Projekt solle das Wasserwandern auf der Saale für die nächsten 20 Jahre sichern. Die Kosten der Gesamtmaßnahme beliefen sich auf 200.000 Euro bei einem Fördersatz von 80 Prozent. Die auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilte Förderung durch das Ministerium beträgt somit 160.000 Euro. Förderempfänger ist der Saale-Holzland-Kreis.

Pläne für „Energieregion“ rund um Kahla

Zudem habe Weil einen Förderbescheid an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft der Stadt Kahla sowie der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Südliches Saaletal übergeben. Mit 152.300 Euro werde das Entwicklungskonzept „Energieregion Südliches Saaletal“ gefördert, das das regionale Potenziale für regenerative Energieerzeugung in einem partizipativen Ansatz untersucht. Die zentrale Zielsetzung des Vorhabens sei eine gesicherte, regional nachhaltige Energieversorgung zu konzipieren, mit der die Klimaneutralität im Südlichen Saaletal angestrebt wird.

„Angesichts der aktuellen geopolitischen und multiplen Energiekrise vor der wir seit spätestens Anfang 2022 stehen, ist das Vorhaben topaktuell und relevant. Bemerkenswert ist der basisorientierte Ansatz, indem über direkte Partizipation lokale Akteure und die Bevölkerung eng an das Projekt angebunden werden sollen. Die Region kann mit dem Projekt wichtige Impulse für eine dezentrale, demokratische und bezahlbare Energiewende geben“, so Weil.

Regionen sollen gestärkt werden

Seit 2019 können über die Förderrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft zu Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels gefördert werden. Insbesondere die Erstellung von Regionalen Entwicklungskonzepten, Machbarkeitsstudien sowie die Umsetzung von entsprechenden Schlüsselprojekten sowie das Umsetzungsmanagement stehen im Förderfokus. Ziele sind stets, die jeweiligen Regionen zu einem attraktiven Wohn-, Wirtschafts- und Freizeitstandort zu entwickeln. Entsprechende Förderanträge können jährlich bis zum 30. September eingereicht werden.

Kahlaer Energiediskussion: Zwischen Blackout-Sorgen und Beruhigung

Kahla und Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal wollen steigende Energiepreise stoppen