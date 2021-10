Über Angsträume im Kleingarten – nicht nur in Jena

Jena. Unsere Berichterstattung zu den Vorkommnissen rund um die Vorstandswahl bei den Gartenfreunden Jena am Birnstiel wollten Leser und engagierte Jenaer nicht unkommentiert lassen

Sven Olaf Nix, Sebastian Bandelin und Jan Goebel sitzen im Stadtteilladen „Magdelstube“ auf einer Couch und schütteln abwechselnd die Köpfe. Die Berichterstattung über die Vorkommnisse im Kleingartenverein „Gartenfreunde Jena“ am Birnstiel haben die drei Männer sorgenvoll verfolgt. Seit 2017 wollen die Initiatoren der Magdelstube ein solidarisches Miteinander der Nachbarschaft in Jena-Süd fördern. Die Magdelstube sei ein offener Begegnungsort, erklärt Sebastian Bandelin.

Solche Orte brauche es auch deshalb, da die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung eher in eine andere Richtung laufe. Rassismus, diskriminierende Sprache und Ausgrenzung würden zunehmend salonfähig. Kleingärtner-Regionalverbandschef Holger Eismann mache es sich zu einfach, wenn er behaupte, es sei irrelevant, welche politische Haltung ein Vorstandsmitglied des Kleingartenvereins vertrete, solange die Person gute Arbeit leiste, sagt Sven Olaf Nix. Sollte ein Rassist und Antidemokrat die Führung im Kleingartenverein übernehmen, hätte das Folgen, sind sich die Magdelstuben-Initiatoren sicher. Die bisherigen Pächter des Gartenlokals am Birnstiel könnten ihr Restaurant verlieren, neue Pächter dürften dann wohl eher mit der Gesinnung des Vorstands konform gehen. So laufe man Gefahr, dass sich das Lokal zu einem rechten Szenetreff etablieren könnte. „Das würde auch unsere Arbeit für ein solidarisches Miteinander im Stadtteil in Gefahr bringen“, so Bandelin.

Die Mitglieder des solidarischen Nachbarschaftsprojekts Sven Olaf Nix (von links), Sebastian Bandelin und Jan Goebel vor der Magdelstube. Foto: Jördis Bachmann

Zweifel an der Gesinnung von Steven Schmied, der als Gartenfreunde-Vorstandsmitglied kandidieren wollte, haben Bandelin, Nix und Goebel nicht. Nix zückt Ausdrucke von Schmieds Facebookseite: „Ich bin ein Rassist, weil ich die Rassenvielfalt der Schöpfung erhalten möchte … Die Anti-Rassisten wollen nichts weiter als eine gottgegebene natürliche Ordnung zerstören“, ist in einem Post vom 7. September 2018 zu lesen. Viele weitere islamfeindliche, antisemitische und rassistische Aussagen finden sich auf Schmieds Profil. Dies könnte sich zukünftig jedoch ändern. Nach eigener Aussage händigte ihm die Polizei ein Infoblatt aus, das Tipps enthalte, wie man seinen Internet-Auftritt unverfänglicher gestaltet und sich weniger angreifbar macht.

Axel Salheiser, Soziologe am Jenaer Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, sagt, es sei eine Verharmlosung der Tatsachen, die Vorgänge im Kleingartenverein zu entpolitisieren. Wenn ein Nationalsozialist in den Vorstand eines Vereins gewählt werde, könne dies zu einer Verdrängung demokratisch denkender Menschen im Verein führen. „Leider haben wir das Phänomen des Neonazis als guten Nachbarn in Mitteldeutschland flächendeckend“, so Salheiser. Dies führe zu einer Normalisierung von antidemokratischen Haltungen.

Felix Steiner arbeitet bei der Mobilen Beratung für Demokratie - gegen Rechtsextremismus in Thüringen (Mobit). Er erklärt: Mit einem offenen Rechten im Vorstand könne im Verein eine Angstzone entstehen. Der Vorstand habe Zugriff auf Namen, Adresse und Kontodaten der Mitglieder, das könnte unter Umständen für Menschen bestimmter Religionen oder Herkunft ein Problem bedeuten. Steiner weist auch darauf hin, dass Strategiepapiere von Funktionären der rechten Szene existieren, die das Eindringen in Vereine als Möglichkeit darstellen, um das Meinungsbild mitzubestimmen. Im konkreten Fall jedoch müsse es sich nicht um eine Taktik handeln.

Die anstehende Vorstandswahl am Birnstiel allerdings wird nun entschärft: Steven Schmied, der durch eine antifaschistische Netz-Rechercheseite in den Fokus geriet, hat nicht nur Anzeige erstattet, sondern auch seine Kandidatur für den Vorstand des Kleingartenvereins zurückgezogen. Er möchte die Gründe dafür nicht unerwähnt lassen: In etlichen Gesprächen „mit Ermittlern der Kripo, die sich speziell mit der Antifa beschäftigen“, sei ihm glaubhaft dargelegt worden, welche Gefahr für ihn, den Verein und ihm nahestehende Personen mit einer Kandidatur beziehungsweise einer Vorstandsarbeit verbunden seien. „Dies kann ich nicht verantworten“, schreibt Schmied an die Redaktion.