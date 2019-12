Über die Feiertage: So fahren Bus und Bahn in Jena

In diesem Jahr fahren die Straßenbahnen und Busse des Jenaer Nahverkehrs und der JES über Weihnachten, Silvester und an den Feiertagen nach diesen Fahrplänen: Ab 23. Dezember bis einschließlich 3. Januar gilt montags bis freitags der Ferienfahrplan. Am Heiligabend, 24. Dezember, fahren die Busse und Straßenbahnen nach dem Samstagsfahrplan, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, nach Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Im Regionalverkehr sind die Einschränkungen am 24. und 25. Dezember in den Fahrplänen der einzelnen Linien gekennzeichnet. Am Silvestertag, 31. Dezember, gibt es einen Sonderfahrplan, den alle Interessenten ab Montag, 23. Dezember, im Servicecenter des Jenaer Nahverkehrs in der Holzmarkt-Passage erhalten. Am Neujahrstag, 1. Januar 2020, gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Mit Schulbeginn am Montag, 6. Januar, ist der reguläre Schulfahrplan gültig. Einschränkungen im Regionalverkehr am 31. Dezember und 1. Januar sind ebenfalls in den Fahrplänen der jeweiligen Linien gekennzeichnet.

Alle Fahrpläne und der Sonderfahrplan an Silvester sind im Internet unter www.nahverkehr-jena.de beziehungsweise www.jes-eisenberg.de nachzulesen. Informationen gibt es weiterhin am VMT-Servicetelefon unter 0361/194 49.