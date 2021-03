Über die Schattenseiten der Lichtstadt Jena

Die Schattenseiten der Lichtstadt? Das sind die Folgen der „Lichtverschmutzung“ für nachtaktive Insekten. Angelockt vom Licht finden sie keine Partner mehr, legen keine Eier und können keine Pflanzen mehr bestäuben. „Lichtverschmutzung leistet vermutlich einen signifikanten Beitrag zum Insektensterben“, sagt Gunnar Brehm von der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Der Biologe und sein Team haben gerade in der Fachzeitschrift „Insect Conservation and Diversity“ eine neue Studie darüber veröffentlicht, in welch hohem Maße die Insekten durch Licht angelockt werden.

Im alten Hörsaal der Jenaer Kinderklinik hatten die Wissenschaftler einen umfangreichen Versuchsaufbau installiert. Dabei wurden 6116 Faltern aus 95 Arten unterschiedliche Lichtquellen angeboten. Die meisten der Arten waren einheimische. Akribisch wurde dann protokolliert, welches Tier welche Lampe anflog. Fast alle Arten seien zu den Lichtquellen unterwegs gewesen, so ein Ergebnis. Die Männchen waren dabei etwas aktiver als die Weibchen.

Die Jenaer Ergebnisse zeigten auch, dass blaues Licht Insekten stark anlockt. In dieser Hinsicht waren die früher verwendeten orangefarbenen Natriumdampflampen insektenfreundlicher als moderne LED-Lampen.