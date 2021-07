Über ein Dutzend Schmierereien und hoher Schaden - Nicht nur Jugendclub verwüstet - Opel rosa beschmiert

Jena Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Über ein Dutzend Schmierereien am Glashaus im Paradies

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte das Glashaus im Paradies verschandelt. Der oder die Täter haben zahlreiche Graffito an der Glasfassade und den Fensterläden hinterlassen. Um die 15 Schmierereien konnten gezählt werden, wodurch ein Schaden in vierstelliger Höhe verursacht wurde.

Opel rosa beschmiert

Ein 31-Jähriger musste Sonntagmittag in der Jenaer Emil-Wölk-Straße Schmierereien an seinem Dienstwagen feststellen. Der oder die Täter haben die linke Fahrzeugseite des Opels mit rosa Farbe beschmiert und entfernten sich im Anschluss unerkannt.

Gegen offene Tür gefahren

Ein 60-Jähriger hat am Sonntagabend eine offenstehende Autotür in der Lutherstraße übersehen. Der Mann fuhr mit seinem VW in Richtung Stadtzentrum, als er gegen die geöffnete Tür des geparkten VWs stieß. Außer den Fahrzeugen kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Nicht nur Jugendclub verwüstet

Unbekannte sind am Wochenende in den Jugendclub Weißenborn eingebrochen. Sie haben sich über ein Fenster unberechtigt Zutritt verschafft. Neben der Verwüstung der Räume, haben der oder die Täter einen dreistelligen Bargeldwert entwendet. Anscheinend nicht zufrieden mit der Beute, haben die Unbekannten im Anschluss noch den Schuppen aufgebrochen, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. Wie hoch der Sachschaden ist kann aktuell nicht gesagt werden.

Entwendeter Roller wieder aufgetaucht

Ein 75-Jähriger entdeckte Sonntagmorgen im Gebüsch der Naumburger Straße in Hermsdorf einen Motorroller. Das Gefährt erweckte aufgrund des lädierten Zustandes und der fehlenden Kennzeichen den Eindruck, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelt. Die Polizei konnte den Roller einem Diebstahl wenige Tage zuvor zuordnen. Ob sich der Eigentümer jedoch über sein wiedererlangtes Gefährt freuen kann, ist fraglich, denn der oder die Täter haben sich an dem Roller zu schaffen gemacht und ihn in schlechtem Zustand im Gebüsch abgestellt.

