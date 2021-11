Über Gehwege, rote Ampeln, einen Feldweg - Mopedfahrer flüchtet vor Polizei

Jena. Dabei hätte der junge Mann beinahe einen Unfall verursacht.

Ein 17-jähriger Moped-Fahrer wollte sich am Sonntagmittag nicht von der Polizei kontrollieren lassen und ergriff in Höhe Paradiesbahnhof die Flucht vor der Streife. Bei dem riskanten Manöver fuhr er mit hoher Geschwindigkeit, über Gehwege und rote Ampeln. Damit die Polizisten im Streifenwagen nicht überholen konnten, fuhr er in Schlangenlinien vor ihnen, heißt es in der Meldung der Polizei. Hinter dem Ortsausgang Jena bog er in einen Feldweg Richtung Porstendorf ab. Er stieß dabei fast gegen einen Fußgänger, bis ihn die Polizisten stoppen konnten. Folglich sei der junge Mann kontrolliert worden. Warum er vor der Polizei flüchtete, habe er nicht angeben wollen.

Autofahrerin flüchtet im Dunkeln ohne Licht vor Polizei und verursacht fast mehrere Frontalcrashs

