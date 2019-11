Der Stern wird am Kirchturm Kahla angebracht.

Kahla. Gospel-Konzert läutet den Advent am Sonnabend in der Stadtkirche ein.

Licht in der Dunkelheit

Über Kahla leuchtet bald wieder der Stern

Am Vorabend zum ersten Advent leuchtet wieder ein Stern über Kahla. Das Sternfest begleiten auch in diesem Jahr die Gospel-Singers Kahla, die ab 17 Uhr ein adventliches Konzert in der Stadtkirche St. Margarethen geben. Sie eröffnen damit den adventlichen Kreis und das neue Kirchenjahr.

Unter Leitung von Kantorin Ina Köllner erklingen sowohl besinnliche und gefühlvolle Klassiker als auch bekannte Gospels zum Mitsingen. Beim anschließenden Sternfest werden Glühwein und Bratwurst gereicht, die Gewerbegemeinschaft Kahla und die Jugendfeuerwehr kümmern sich bereits ab 16 Uhr um die kulinarische Versorgung an der Kirche, bis schließlich der Stern am Kirchturm angebracht wird und von dort durch die weihnachtliche Zeit über Kahla leuchtet.

Sonnabend, 30. November, 17 Uhr, Stadtkirche, Eintritt 5 Euro für die Innensanierung der Kirche, die Voraussetzung für den Bau der Johann-Walter-Orgel ist