Über Schiller spricht man am besten an der Jenaer Universität

Jena. Eine Lesung mit Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber eröffnet die neue Reihe „Literatur verbindet“ von Uni und Thalia.

Wenn es um Schiller geht und andere „Fabelhafte Rebellen“, dann gibt es doch keinen besseren Veranstaltungsort als die Friedrich-Schiller-Universität (FSU). Das dachte zumindest Susanne Weigel, die stellvertretende Leiterin des Bereichs Marketing und Veranstaltungen, als sie im Frühjahr von der ausverkauften Lesung mit der Bestsellerautorin Andrea Wulf im Planetarium erfuhr. Schon deshalb fand sie die Idee gut, mit der Universitätsbuchhandlung Thalia die Reihe „Literatur verbindet“ zu starten. Deren Chef Christopher Schnell und sie freuen sich auf den Start am 29. August mit Constantin Schreiber.

„Uns als Universität ist es wichtig, auch in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken und offene Bildungsangebote zu unterbreiten“, sagt Susanne Weigel. Dazu zählen die Kinderuniversität, das Seniorenkolleg und die neue Reihe. Während der Pandemie hätten viele Veranstaltungen nicht realisiert werden können.

Dürfen wir glücklich sein?

Constantin Schreiber, Jahrgang 1979, moderiert seit Januar 2021 die 20-Uhr-Nachrichten der „ Tagesschau“. 2016 wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Mit seiner 2019 gegründeten Deutschen Toleranzstiftung setzt er sich für den interkulturellen Austausch im In- und Ausland ein. In Jena liest Schreiber aus seinem aktuellen Buch „Glück im Unglück. Krieg, Klimakrise, Inflation – darf man in solchen Zeiten noch glücklich sein?“. Nach der Lesung diskutiert er mit den Gästen. Moderator der Runde: Redaktionsleiter Thorsten Büker. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

Christopher Schnell löste an diesem Donnerstag dann auch noch Glücksgefühle bei Susanne Weigel aus: Im Frühjahr 2024 werde Andrea Wulf ein weiteres Mal nach Jena kommen und die Reihe bereichern.

Dienstag, 29. August, ab 20.15 Uhr im Hörsaal 1; Karten sind online über thalia.reservix.de/events buchbar.